На Государственной киностудии «Таджикфильм» сегодня состоится первая церемония вручения сертификатов Школы молодых кинематографистов, которая функционирует при киностудии с августа 2016 года. В рамках церемонии будут показаны два итоговых дипломных фильма выпускников курса «Основы кинематографа» - «Писарак» («Сынок») и «Пианист».

Короткометражный фильм «Писарак» поднимает сложную проблему взаимоотношения отцов и детей, традиционных ценностей, взаимопонимания между представителями разных поколений, в данном случае городским тинейджером Абду и его, живущим в кишлаке дедушкой. В фокусе фильма «Пианист», снятого по мотивам рассказа «Музыкант» Амаль Ханум Гаджиевой, неразделенная любовь творческого человека в мире материальных ценностей.

В рамках данного курса киношколы, который состоял из трех месяцев лекционно-теоретических занятий и практикума, а также двух месяцев непосредственного производства и постпродакшна двух дипломных фильмов, обучение завершило 14 выпускников.

Инициатором открытия киношколы выступило творческое объединение молодых кинематографистов «Дебют» киностудии «Таджикфильм».

По словам руководителя творческого объединения молодых кинематографистов «Дебют» кинорежиссера и киноведа Шарофат Арабовой, в настоящее время в республике остро стоит вопрос подготовки кинематографических кадров не только, в первую очередь, для самой крупной кинокомпании Таджикистана, но для нашей киноиндустрии в целом. При этом подобные нашей киношколе краткосрочные курсы приобретают все большую актуальность в мире.

«Это своего рода курсы повышения квалификации потому, что одним из основных требований является наличие базового высшего образования или неполного высшего по творческим специальностям и опыт работы в кино. Цель курса, который мы озаглавили «Основы кинематографа» состояла в том, чтобы научить молодых кинематографистов основам сценарного мастерства, фотографии и операторского искусства, монтажа, звукорежиссуры, продюсирования, кинокритики и самое важное всецело самостоятельной работе на практике. Программа обучения киношколы представляет собой синтез учебного опыта, преимущественно полученного в Институте кино и телевидения Индии (FTII), в Азиатской Киноакадемии (AFA) при Пусанском международном кинофестивале в Корее, Берлинской киношколе «Таланты Берлинале» в Германии и Летней Киноакадемии Никиты Михалкова в России. Кроме этого, слушатели имели возможность перенять индивидуальный опыт каждого из преподавателей киношколы, который в свою очередь, является представителем того или иного кинематографического наследия, такого как ВГИК (Всероссийский институт кинематографии»), таджикский советский кинематограф, таджикское кино периода Независимости, таджикская документалистика, иранское, дальневосточное, индийское параллельное кино».

В числе преподавателей Школы молодых кинематографистов киностудии «Таджикфильм» председатель Союза кинематографистов Таджикистана и директор международного кинофестиваля «Дидор» Сафар Хакдодов, кинокритик и член FIPRESCI (Международная федерация кинокритиков и кинопрессы) Садулло Рахимов, кинооператор Георгий Дзалаев, киновед Джамшед Рахматов, кинорежиссеры Юнус Юсупов, Носир Саидов, Бахтиер Кахаров, Орзу Шарипов, Диловар Султанов, Шарофат Арабова, Фирдавс Ниязов, звукорежиссеры Светлана Кудратова и Шахри Яковлева, композитор Далер Назаров, кинопродюсер Исмаил Зибаи.

В марте 2017 года в киношколе были проведены два трехдневных международных мастер-класса, один из которых посвящен кинорежиссуре, проведенный известным таджикско-российским режиссером Валерием Ахадовым, а другой – роли костюма и грима в кино.