По приглашению руководства агентства Синьхуа Генеральный секретарь ШОС Рашид Алимов провел онлайн-беседу с пользователями интернета на сайте Синьхуанет.

Как сообщает секретариат ШОС, в ходе интерактивной встречи, которая продолжалась около 60 минут, Рашид Алимов ответил на 16 вопросов интернет-пользователей. Они касались итогов исторического саммита ШОС в Астане (8-9 июня 2017 гола) и вопросов включения двух новых государств-членов ШОС — Индии и Пакистана в полноценную работу в рамках Организации. Большое внимание по просьбе читателей было уделено работе механизмов взаимодействия ШОС в политической, экономической, культурно-гуманитарной сферах, а также проблематике обеспечения безопасности.

Секретариат ШОС

Генеральный секретарь поделился с пользователями Синьхуанет информацией о принципах функционирования консенсуса как единственного механизма принятия решений в ШОС. Он также рассказал о вызовах и проблемах, которые стоят перед государствами-членами ШОС в связи с нарастающей наркотической угрозой. Отдельные ответы Р.Алимова были посвящены вопросам развития сотрудничества в области транспорта и туризма, которым в последнее время уделяется пристальное внимание в рамках ШОС. Генсек высказался также о роли и значении развития регионального экономического сотрудничества, путей сопряжения китайского проекта «Один пояс, Один путь» и национальных стратегий государств-членов ШОС.

Секретариат ШОС

Беседа вызвала большой интерес у интернет-пользователей. Количество пользователей, принявших одновременное участие в онлайн-интервью Генерального секретаря ШОС, достигло 458 тысяч 610 человек. Поступило 986 вопросов. Р.Алимов заверил читателей, что все вопросы приняты и будет найдена форма обратной связи с интернет-пользователями. Вопросы продолжают поступать.

По случаю визита Генерального секретаря ШОС в штаб-квартиру Синьхуанет и его прямой беседы с интернет-пользователями, Агентство Синьхуа создало на своем официальном веб-сайте специальную рубрику на трех языках, где размещены полный текст вопросов и ответов и видеоверсия беседы.

С материалами онлайн-беседы можно ознакомиться по следующим ссылкам:

http://www.xinhuanet.com/world/shzzmszzf201/index.htm — китайский;

http://russian.news.cn/alimov2017/index.htm — русский;

http://www.xinhuanet.com/english/special/a20170627/index.htm — английский.

Накануне онлайн-интервью состоялась встреча Генерального секретаря ШОС Р.Алимова с президентом Синьхуанет Тянь Шупином.