С 1 июля Бюро ОБСЕ в Таджикистане заработает в новом статусе - в качестве Офиса программ ОБСЕ в Душанбе. Пересмотр статуса ускорили прошлогодние события в Варшаве, во время которых на заседание БДИПЧ/ОБСЕ по человеческому измерению были допущены члены оппозиционной ПИВТ и «Группы 24». Об этом на встрече с журналистами в пятницу, 30 июня, сообщила глава ОБСЕ в Таджикистане Туула Юрьёля.

Ранее сообщалось, что в соответствии с решением, принятым Постоянным советом ОБСЕ в Вене, с 1 июля 2017 года Бюро ОБСЕ в Таджикистане будет преобразовано в «Офис программ ОБСЕ в Душанбе».

Согласно этому решению, Офис программ ОБСЕ в Душанбе будет осуществлять программную деятельность в рамках военно-политического, экономико-экологического и человеческого измерений работы ОБСЕ с целью оказания поддержки Таджикистана в осуществлении принципов и выполнении обязательств Организации.

«Если говорить откровенно, мы можем понять правительство, которое пересматривает мандат ОБСЕ на некоторых этапах сотрудничества», - отметила глава ОБСЕ в Таджикистане Туула Юрьёля.

Отвечая на вопрос журналиста о том, повлияли ли прошлогодние события в Варшаве, во время которых на заседание БДИПЧ/ОБСЕ по человеческому измерению были допущены члены оппозиционной ПИВТ и «Группы 24», на смену мандата ОБСЕ в Таджикистане, она подчеркнула, что «события (в Варшаве) ускорили пересмотр мандата».

«У ОБСЕ есть несколько институтов, в том числе и БДИПЧ (Бюро по демократическим институтам и правам человека), которое было организатором заседания по человеческому измерению. Заседание не имело к нам отношения, но имело политическое воздействие на переговоры, которые шли (потом)», - сказала глава ОБСЕ в Таджикистане.

Туула Юрьёля отметила, что она приступила к исполнению обязанностей главы ОБСЕ в республике в октябре 2016 года, и ей тогда было известно, что правительство все же заинтересовано в работе с ОБСЕ и речь шла только о пересмотре мандата.

«В рамках нового мандата у нас появилась хорошая возможность укрепить и расширить сотрудничество, в этом заинтересовано правительство Таджикистана и страны-участницы ОБСЕ. Мы будем продолжать работу, у нас есть своя роль, своя ниша и если бы я не была уверена в том, что своя ниша у нас есть, я бы тут не работала», - подчеркнула Туула Юрьёля.

Между тем, как отмечают некоторые источники, изменение статуса ОБСЕ означает ограничение деятельности организации в республике. Отныне, Программный офис ОБСЕ все мероприятия будет проводить по исключительному соглашению с правительством страны.

Напомним, с начала 2017 года ОБСЕ имела проблемы с продлением своего мандата в Таджикистане. 2 марта Бюро ОБСЕ в РТ распространило сообщение, в котором говорилось, что решением Постоянного совета ОБСЕ в Вене мандат Бюро ОБСЕ в Таджикистане продлён до 30 июня 2017 года.

В совещании ОБСЕ «Предотвращение воинственного экстремизма, ведущего к терроризму», которое состоялось 23-24 мая в Вене, представители Генпрокуратуры, МВД, Госкомитета национальной безопасности Таджикистана и некоторых общественных организаций отказались участвовать без объяснения причин.

7 октября прошлого года общественный Совет Таджикистана обвинил ОБСЕ в использовании двойных стандартов.

Документ тогда подписали 60 человек, в том числе, представители 6 политических партий РТ из семи. Из действующих политических партий Таджикистана тогда документ не подписала СДПТ, возглавляемая Рахматилло Зойировым.

Так, таджикские власти были недовольны тем, что на заседание ОБСЕ по человеческому измерению в Варшаве (19-30 сентября 2016 года), были допущены члены оппозиционной ПИВТ и «Группы 24».

Тогда 20 представителей оппозиции вошли в зал заседаний, где обсуждалась ситуация в Таджикистане, в футболках с изображением осужденных активистов ПИВТ и старались привлечь внимание участников совещания к судьбе таджикской оппозиции. В знак протеста, таджикская делегация тогда покинула конференцию.