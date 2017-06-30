В районе 15:00 по мск на столицу России обрушился проливной дождь с грозой и, местами, с градом. Такого ливнят тут не было с 1923 года. Помимо половины месячной нормы осадков столицу ждет гроза, град и шквалистый ветер с порывами до 20 м/с. Синоптики уже успели сравнить предстоящую непогоду с ветхозаветным Всемирным потопом.

В Дмитровском районе Московской области от удара молнии во время грозы погиб мужчина, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу регионального министерства здравоохранения.

В Москве во время грозы 70-летняя женщина, получила травму головы при падении дерева. Из-за дерева упавшего на провод контактной сети прервано движение по МЦК в одном из направлений.

В некоторых районах Москвы и Московской области выпал град размером с перепелиное яйцо. Сообщается о поврежденных градом машинах.