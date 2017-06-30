В результате пожара в доме-интернате для душевнобольных Гиссарского района, произошедшего поздним вечером 29 июня, по данным МВД никто не пострадал. Однако некоторые СМИ сообщают, что пострадали более 20 человек.

МВД Таджикистана сообщило, что пожар произошел из-за замыкания электропроводов, протянутых над зданием интерната. Сигнал о возгорании на пульт пожарных поступил в 21:30. На место выехали несколько пожарных расчетов.

"Никто из больных не пострадал, их своевременно эвакуировали из горящего здания", - отметили в МВД.

В ведомстве сообщили, что уже установлена сумма ущерба, нанесенного пожаром интернату - 5 тысяч сомони. Огонь уничтожил площадь в 45 квадратных метров.

Радио "Озоди" со ссылкой на противопожарную службу Гиссарского района сообщает, что огнем был охвачен один корпус интерната, и более 20 пациентов, находившиеся на лечении в интернате, в основном пострадали от отравления угарным газом.