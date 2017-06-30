В рамках прошедшей недавно в Алматы VIII Международной конференции «Истории развития: взгляд изнутри» прошла торжественная церемония вручения премий победителям конкурса «SCO New vision Award! — Об НКО по-новому!», который проводит Ассоциация развития гражданского общества «АРГО» (Казхастан).

Вот уже третий раз самые важные, вдохновляющие, творческие, значимые проекты некоммерческих организаций отмечаются главной премией гражданской сферы — премией «SCO New vision Award! — Об НКО по-новому!».

Как отмечают организаторы, цель этого конкурса - отметить наиболее яркие социальные проекты из стран Центральной Азии и Азербайджана, поощрить гражданские инициативы, которые ярко и убедительно говорят о своих достижениях, успехах, победах. Поэтому были выбраны и награждены лучшие истории о деятельности некоммерческих организаций.

Основными критериями отбора победителей стали реальные достижения организации, вдохновляющие истории, которые мотивируют к решению социальных задач, использование инновационных, цифровых технологий, значительный социальный эффект и формирование положительного имиджа организации не только внутри НКО-сообщества, но и среди широких кругов населения.

Через отборочный комитет прошли свыше 100 заявок, в этом году участие в конкурсе приняли почти 50 НКО из 6 стран.

Среди победителей отмечены Объединение детей Азербайджана, ОО «Молодежная Сеть Равного Обучения Y-PEER» из Туркменистана, общественное объединение «Гражданский альянс за улучшение питания и продовольственную безопасность», общественному фонду ОФ «Smаil.KG», (Кыргызстан), Ассоциация «За экологически чистую Фергану» ( Узбекистан), Общественный фонд «Yмiт Yзбеу» и Общественное объединение «РУХ» из Казахстана.

Отрадно, что среди НПО Таджикистана две общественные организации стали победителями в этом конкурсе. Общественная организация Центр поддержки одиноких женщин «Нури умед», благодаря которой девушки из таджикских сел смогли получить образование, а одинокие женщины — психологическую, юридическую и материальную поддержку.

Победителем признана и Национальная Ассоциация малого и среднего бизнеса Республики Таджикистан со своим проектом TajikMama.tj, который признан лучшим социальным проектом конкурса.

Целевая аудитория – родители, и, конечно же, в первую очередь, мамы. Как поделилась на страничке в Фейсбуке руководитель проекта Насибахон Аминова, проект TajikMama.tj получил признание и это заслуга всех участников, принявших активное участие в становлении группы. «Пять лет назад это было всего лишь несколько человек, а сегодня мы стали полноценным сообществом осознанных родителей с более чем 14-ти тысячами участников», - написала она в группе.

А все началось с небольшой онлайн-площадки в интернете. За такой маленький срок проект вылился в Национальный форум родителей. Сейчас страница в Фейсбуке имеет свыше 14 тысяч подписчиков. Проект смог объединить родителей и специалистов разного профиля для решения задач в воспитании детей.