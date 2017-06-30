Первое государственно-частное партнерство в Таджикистане – “Памир Энерджи” завоевало престижную премию Ashden в 2017 году за увеличение доступа к экологической энергии в Таджикистане и в провинции Бадахшан в Афганистане. Потратить дженежный фонд премии, а это 20 тысяч фунтов стерлингов, компания намерена на строительство гидростанции в Бартангской долине.

Высокая международная награда была вручена генеральному директору Компании «Памир Энерджи» Далеру Джумаеву 15 июня на престижной церемонии в Королевском географическом обществе в Лондоне. Бывший вице-президент США Ал Гор был основным докладчиком на этом мероприятии.

Первое государственно-частное партнерство в Таджикистане – “Памир Энерджи” - было названо в числе 13 победителей среди 240 компаний со всего мира и получила денежную премию в размере 20,000 фунтов стерлингов, а также индивидуальный пакет бизнес поддержки для расширения своей деятельности.

В течение 2-3 последних лет все старания и помыслы предприятия главным образом направлены на обеспечение еще не имеющих доступа к электроэнергии деревень Бартангской долины Рушана и высокогорного Мургабского района.

Следует напомнить, что летом 2016 года в рамках празднования Дня Национального Единства в ГБАО при непосредственном участии Основателя мира и национального единства – Лидера нации, Президента страны, уважаемого Эмомали Рахмона после полной реабилитации была сдана в эксплуатацию малая ГЭС «Пасор». Тем самым была снята проблема нехватки электроэнергии в кишлаках Пасор, Бопасор и Гудара. До конца того же года по завершению ремонтно-реабилитационных работ в высокогорном Бартанге вступили в строй также малые ГЭС «Савноб» и «Басид», а в первом квартале 2017 года с полной мощностью заработала и малая ГЭС «Сипондж».

Во время встречи с жителями долины Президент страны особо подчеркнул, что в самое ближайшее время будут приняты необходимые меры по полному обеспечению этой высокогорной долины электроэнергией.

В связи с этим Компания по согласованию с Советом директоров приняли решение направить денежное вознаграждение, полученное вместе с престижной премией Ashden, в размере 20 000 фунтов стерлингов (25 340 долларов США) на реализацию проекта строительства малой ГЭС в кишлаке Рошорв Бартанга мощностью 100кВт. Общие расходы на строительство этого сооружения составляют 324 000 долларов США и Компания намечает наряду со своей премией выделить еще 30 000 долларов со своего счета, а остальные 274 000 долларов США постепенно привлекать в тесном сотрудничестве с потенциальными донорами. Это позволит своевременно реализовать проект строительства малой ГЭС «Рошорв» вместе с распределительными линиями на протяжении 3 км и установкой двух подстанций мощностью 10/0,4кВ для обеспечения электроэнергией 164 домохозяйства (почти 1200 человек) в этом горном кишлаке.

За 15 лет своей деятельности первое государственно-частное партнерство - «Памир Энерджи» восстановила все 11 микро-гидроэлектростанций, находящихся на его балансе, и уже модернизировала более одной трети линий электропередачи, а также распределительные устройства, тем самым обеспечив 96% домохозяйств в ГБАО чистой, надежной и доступной энергией.

“Памир Энерджи” – совместный проект Правительства Таджикистана, Фонда Ага Хана по экономическому развитию (ФАХЕР), Международной финансовой корпорации (IFC) и Швейцарского Агентства по международному развитию. Первоначальная стоимость проекта 26,5 млн. долларов США за 15 лет деятельности Компании “Памир Энерджи” достига 53,3 млн. долларов США, из которых 12,3 млн. долларов США – вклад Правительства Таджикистана. Вместе с тем Правительство Республики Таджикистан с начала деятельности первого государственно-частного партнерства посредством партнеров по развитию, в частности Правительства Швейцарии (SECO) выделило для социальной защиты населения ГБАО 7,7 млн. долларов США. Ныне в зимнее время 68% населения ГБАО получает эту социальную помощь, что является продолжением выполнения одной из задач по обеспечению доступной электроэнергией наиболее уязвимым слоям населения ГБАО.