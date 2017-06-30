Нижняя палата парламента Германии (Бундестаг) большинством голосов одобрила законопроект об однополых браках, пишет Медуза со ссылкой на Deutsche Welle .

Документ, в числе прочих, поддержал Блок партий Христианско-демократический союз и Христианско-социальный союз (ХДС/ХСС), ранее выступавший против полного и равноправного признания однополых браков.

Однако ситуация изменилась после того, как канцлер ФРГ Ангела Меркель 26 июня объявила, что депутатам ее фракции ХДС/ХСС следует голосовать по законопроекту «по зову совести», а не руководствуясь общепартийной позицией.

Сама Меркель при этом проголосовала против законопроекта.

Законопроект об однополых браках предстоит одобрить верхней палате парламента Германии — Бундесрату.

В Германии с 2001 года разрешено заключать однополые союзы. Однако права состоящих в таких союзах частично ограничены по сравнению с браками, в числе прочего, они не могли усыновлять детей. Всего с 2001 года были заключены около 34 тысяч однополых союзов.