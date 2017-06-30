Депутаты нижней палаты парламента Таджикистана сегодня поддержали предложенные правительством поправки в закон «О Государственном бюджете Таджикистан на 2017 год». Они касаются снижения ставок налогов на ввоз в страну ювелирных изделий.

В своем выступлении заместитель министра финансов Таджикистана Мехринамох Джонмахмадова отметила, что принятые год тому назад в качестве эксперимента на период с июня 2016 по июнь 2017 года поправки в законодательство, согласно которым ввозимые в страну из-за рубежа ювелирные изделия были освобождены от выплаты налога на добавленную стоимость, акциза и таможенных пошлин, продлили этот срок до конца 2017 года.

Замминистра финансов сообщила, что объем налогов и пошлин до принятия поправок в июне прошлого года составлял от 40 до 42 процентов от общей стоимости ввозимых в страну изделий из золота и серебра.

«Эксперимент был направлен на пресечение контрабандного ввоза ювелирных изделий, коррупционных сделок, защиту рынка от низкокачественной ювелирной продукции и ликвидацию подпольных рынков торговли ювелирными изделиями», - напомнила Джонмахмадова.

Она также напомнила, что за девять месяцев 2015 года только посредством авиарейсов из Турции в Таджикистан было завезено свыше 700 кг ювелирных изделий, из которых на законных основаниях – с выплатой всех пошлин и налогов, были завезены только 15 килограмм. Прямой ущерб государству при этом был нанесен на сумму около 6 миллионов долларов США.

Напомним, свыше 97,5% таджикского рынка торговли ювелирными изделиями охвачены иностранными производителями.

«Согласно принятым в июне 2016 года поправкам, импортеры ювелирных изделий вместо вышеназванных налогов и пошлин платили единую специальную таможенную пошлину, размер которой на ввоз в страну одного грамма золотых изделий составляет 18 сомони, за один грамм изделий из серебра - 3,6 сомони», - сообщила Джонмахмадова.

По ее словам, за последний год в Таджикистан из-за рубежа было завезено более 1 тонны 60 кг ювелирных изделий. «В госбюджет от этого было перечислено около 7 миллионов сомони, что равно по сумме объему завезенных ювелирных изделий в страну за предыдущие пять вместе взятых», - подчеркнула заместитель министра финансов Таджикистана.

Именно поэтому депутаты проголосовали за поправки, предполагающие продление срока вышеуказанного «эксперимента».