Капитан сборной Португалии и один из лучших футболистов мира Криштиану Роналду официально подтвердил, что стал отцом близнецов. Кто их мать, неизвестно — Роналду не разглашает ее имя. По данным таблоидов, речь идет о суррогатном материнстве. Футболист написал в фейсбуке, что теперь его ждет первая встреча с детьми; ради нее он решил пропустить последний матч Кубка конфедераций, проходящего в России.

«Я душой и телом был со своей командой, даже когда у меня родились сыновья. К сожалению, мы не смогли достичь поставленной цели, но я уверен, что в дальнейшем мы будем радовать португальцев», —написал 29 июня в своем фейсбуке Криштиану Роналду. По данным некоторых СМИ, дети родились еще три недели назад, когда турнир еще не начался.

О том, что футболиста ждет очередное пополнение в семье (у Роналду уже есть сын, семилетний Криштиану-младший), таблоиды сообщалив начале весны. В частности, издание Mirror приводило слова анонимного источника о том, что спортсмен стремится как можно меньше афишировать свою личную жизнь, но уже рассказал близким, что у него вскоре родятся два мальчика. «Он считает, что его сыну пора обзавестись братьями. С воспитанием детей ему будет помогать мама Долорес — она занималась и малышом Криштиану», — сказал изданию источник, пожелавший остаться неизвестным.

Несмотря на это, до конца июня таблоидам удалось узнать о детях Роналду очень мало. Была даже путаница с полом: например, португальский телеканал SIC TV сообщал, что у спортсмена родились сын и дочь, их якобы назвали Маттео и Ева.

Предположительно, детей родила суррогатная мать, которая находится в США. Такие выводы пресса сделала в том числе из того, что девушка футболиста, 23-летняя модель Джорджина Родригес, не была беременна. Это подтверждают снимки пары в инстаграме Родригес (к примеру, 5 июня модель выложила фото, где они с Роналду и его сыном стоят на поле стадиона в Кардиффе)

Старшего сына футболиста, Криштиану-младшего, тоже родила суррогатная мать, чье имя неизвестно. В 2015 году на телешоу Джонатана Росса спортсмен сказал, что не готов раскрывать имя матери и о нем не знает даже сам ребенок. «Я не вижу в этом проблемы, — ответил Роналду на вопрос ведущего, как это вяжется с тем, что у него самогоочень близкие отношения с матерью. — У многих детей вообще нет мамы, или папы, или их бьют. У моего ребенка отличный, любящий отец и родственники, которые мне всячески помогают». Он также подчеркнул, что непременно расскажет сыну о матери, но лишь когда сочтет нужным — например, когда мальчику будет 10–12 лет.

Суррогатное материнство разрешено не во всех странах (к примеру, оно запрещено в Германии, Франции и Италии) и остается остро дискуссионным этическим вопросом. С одной стороны, суррогатное материнство может быть единственным способом для пар, испытывающих проблемы с деторождением, а также для гомосексуалов (особенно при сложностях усыновления для ЛГБТ) иметь родного ребенка. С другой стороны, противники этой практики обращают внимание на отсутствие прозрачности в процессе и проблемуэксплуатации, особенно если суррогатное материнство связанос бедственным положением суррогатной матери (как в Индии, куда обращаются многие пары из западных стран). Критики суррогатного материнства говорят и о давлении социальных стандартов, которое может толкать людей выбирать подобный способ продолжения рода «для удобства», чтобы не терять профессиональную или физическую форму.