Представители ГУП «Таджикаэронавигация» и Минфина Таджикистана 25-28 июня посетили Париж для проведения переговоров по вопросу строительства и оборудования нового здания командно-диспетчерского пункта Международного аэропорта Душанбе.

В рамках визита состоялись встречи в Министерстве иностранных дел, Министерстве финансов, а также в компании «THALES» для ознакомления с производимым техническим оборудованием, сообщает диппредставительство Душанбе в Париже.

В ходе переговоров французская сторона, выражая благодарность за сотрудничество в рамках пребывания ВВС Франции в Таджикистане во время операции международных сил безопасности в Афганистане, подчеркнула свою приверженность совместной реализации различных проектов в сфере авиации Таджикистана.

По вопросу диспетчерской башни французская сторона подтвердила готовность начать строительство самой башни, для чего в ближайшее время в Душанбе будет направлена группа экспертов для проведения подготовительных работ.

В Душанбе 13 июля 2015 года было подписано Соглашение между правительством Таджикистана и правительством Франции о строительстве командно-диспетчерского пункта Международного аэропорта города Душанбе.

Соглашение подписали тогдашний министр транспорта Таджикистана Шерали Ганджалзода и тогдашний Чрезвычайный и Полномочный посол Франции в РТ Дидье Леруа.

По данным Минтранса Таджикистана, договоренность о строительстве командно-диспетчерского пункта в виде башни высотой 36 метров в Международном аэропорту Душанбе была достигнута в феврале 2013 года в таджикской столице.

Проект разработан французскими специалистами. На его реализацию потребуется 3,5 млн. Евро. Он будет реализован французской стороной на грантовой основе. Срок реализации проекта 15 месяцев с момента подписания двухстороннего соглашения, сообщал в июле 2015 года Минтранс Таджикистана.

Напомним, французская компания «Винси» в 2014 году реализовала на территории Душанбинского аэропорта проект по строительству современного пассажирского терминала.