В Московском окружном военном суде коллегия присяжных признала бывшего офицера батальона МВД «Север» Заура Дадаева виновным в убийстве Бориса Немцова. По решению присяжных Дадаев не заслуживает снисхождения, сообщает Медуза.

Присяжные утвердительно ответили на вопрос, доказало ли обвинение, что Дадаев вместе с другими подсудимыми совершил преступление. Из формулировки вопроса следует, что другие подсудимые также признаны виновными, хотя оглашение приговора продолжается.

За решение о виновности Дадаева проголосовали 10 присяжных, против — двое.

После оглашения вердикта присяжных суд обсудит его, прокуратура запросит наказание для подсудимых. Затем будет оглашен приговор.

Следствие считает бывшего офицера чеченского батальона «Север» Заура Дадаева непосредственным исполнителем убийства Бориса Немцова. Его сообщниками в организации преступления, по версии следствия, были Анзор и Шадид Губашевы, Тамерлан Эскерханов и Хамзат Бахаев.

Все обвиняемые в суде заявили о своей невиновности. Свои первые показания, в которых они признавались в убийстве, они объяснили давлением.

Оппозиционный политик Борис Немцов был убит в центре Москвы на Большом Москворецком мосту поздним вечером 27 февраля 2015 года.