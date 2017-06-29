17-летний водитель внедорожника Land Rover Range Rover совершил наезд на дорожных рабочих и столкнулся с автомобилем «Газель». Один человек погиб на месте, еще пятеро, в том числе виновник ДТП, были госпитализированы, сообщает Газета.ру.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры по Краснодарскому краю, освидетельствование показало наличие алкоголя в крови несовершеннолетнего водителя. В его отношении возбуждено уголовное дело по ст. 264 УК.

Последствия ДТП в Краснодаре, 29 июня 2017 года

«По предварительным данным, семнадцатилетний местный житель, не имея права управления, находясь за рулем автомобиля Land Rover, двигался по улице Дзержинского. В районе улицы Талалихина он проигнорировал предупреждающие знаки о проведении дорожных работ и столкнулся со стоящим автомобилем ДРСУ — «Газель». В результате столкновения произошел наезд на пятерых дорожных рабочих, осуществляющих ремонт на данном участке», — отмечается в сообщении.

Последствия ДТП в Краснодаре, 29 июня 2017 года.

После наезда иномарку отбросило на стоящий рядом ВАЗ-21120, после чего элитный внедорожник вспыхнул и довольно быстро сгорел — от внедорожника практически ничего не осталось. Водитель успел выбраться из салона до возгорания.

На месте ДТП погиб один рабочий, еще пять человек, включая подростка, госпитализированы с травмами различной степени тяжести.

Последствия ДТП в Краснодаре, 29 июня 2017 года. Скриншот из видео

Как сообщает портал «Югополис», виновником ДТП стал сын бывшего начальника УВД Краснодара Александра Семенова, который возглавлял краснодарскую милицию с 2003 по 2011 год.

Мать водителя, Ольга Семенова, с 2010 года является депутатом городской думы от «Единой России». Она занимает пост секретаря комитета по вопросам законности, правопорядка и правовой защиты граждан. Кроме того, Семенова является гендиректором ООО «Европа», которое занимается благоустройством территорий.