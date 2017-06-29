Узбекские власти запретили местным певцам перепевать иностранные песни (на русском, арабском, турецком) на узбекском языке, а пользователям YouTube не рекомендовали выкладывать в Сеть такой контент.

Узбекские власти официально запретили местным певцам исполнять римейки иностранных песен, то есть перепевать русские, арабские, турецкие и иранские песни на узбекском языке, пишет "Настоящее время".

По словам журналистов, которые освещают узбекский шоу-бизнес, запрет был озвучен советником президента писателем Хайриддином Султановым и доведен до сведения администрации "Узбекконцерта" (которая контролирует все концерты в Узбекистане) и членов художественных советов при телерадиокомпаниях. Те, в свою очередь, предупредили певцов, с которыми работают, что песни-римейки не будут ставиться в эфир и размещаться на сайтах.

"Отныне певцы не должны петь турецкие, арабские, молдавские, иранские песни на узбекском", – передал распоряжение Султанова его помощник главе "Узбекконцерта" Азамату Хайдарову и директорам узбекских телерадиокомпаний.

Запрет не распространяется на эти же песни в оригинале. То есть, например, "Катюшу" узбекским певцам можно петь на русском как оригинальное произведение, но в эфир с узбекским текстом она уже не пойдет.

Певец Бахром Назаров, который недавно перевел с азербайджанского на узбекский песню "Пари" (O'g'irlangan), подтвердил журналистам, что ее не пускают в ротацию на узбекском радио и ТВ.

Узбекские телеканалы также выпустили несколько разоблачительных репортажей о певцах, которые "поют иностранные песни, обманывая слушателей", и показали ток-шоу на эту же тему. Участники ток-шоу подчеркивали, что сегодня 90% репертуара певцов в Узбекистане – римейки турецких и арабских песен, и с этим пора кончать.

"Иначе произойдет национальная трагедия, и мы останемся без узбекской музыки, которая имеет пятитысячную историю", – заявил Джуракул Шукуров, преподаватель Национального университета Узбекистана, по словам которого "музыкальный вкус узбекской нации необходимо воспитывать".

Популярные в Узбекистане певцы Озодбек Назарбеков и Манзура уже поддержали запрет на римейки иностранных песен. Другие их коллеги вспоминают знаменитого во времена СССР певца Батыра Закирова, который никогда не делал римейки, а всегда пел либо свои песни, либо песни на языке оригинала.

Неназванный узбекский чиновник также заявил, что сегодня узбекские певцы поют на эстраде узбекские песни с русским акцентом, а в их римейках "нет ни смысла, ни вкуса".

Единственный, кто пока открыто высказывается против запрета – музыкальный критик Акмаль Резаев.

"Это абсурд, когда обширные ресурсы государства тратятся на разоблачение певцов, которые делают римейки на иностранные песни", – заявил он. Он напомнил, что Комитет по связи и информации Узбекистана также отдал приказ найти пользователей YouTube, которые выкладывают римейки на узбекском в Сеть и заблокировать их.

"Если вы посмотрите ток-шоу в Узбекистане, то сложится впечатление, что главная проблема в стране – иностранные песни. Почему-то власти думают, что песни – это не развлечение, а инструмент воспитания, как проповеди в мечетях. Я считаю, что это псевдопатриотизм и непонимание музыкальной эстетики. И это не является основной проблемой нашего общества", – заметил Резаев.