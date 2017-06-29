Президент России Владимир Путин наградил орденом Александра Невского своего туркменского коллегу Гурбангулы Бердымухамедова, говорится в указе, который размещен на официальном портале правовой информации.



Бердымухамедова наградили за «большой личный вклад в укрепление отношений стратегического партнерства» между Россией и Туркменистаном, и за вклад в «обеспечение стабильности и безопасности в Центрально-Азиатском регионе».

В феврале Гурбангулы Бердымухамедова большинством голосов (97,69%) победил на выборах президента Туркменистана. Владимир Путин в поздравительной телеграмме заявил, что итоги голосования — это «широкое признание заслуг Бердымухамедова». Также российский лидер поддержал «курс на укрепление национальной экономики и повышение уровня жизни граждан».



Первое избрание Бердымухамедова главой Туркменистана произошло в после смерти являвшегося тогда главой страны Сапармурата Ниязова. На выборах в 2007 году его поддержали 89% избирателей.

Между тем, президент Таджикистана уже имеет эту высокую российскую награду. В феврале этого года во время визита Владимира Путина в Душанбе он вручил Эмомали Рахмону орден Александра Невского, который тот был награжден за «большой личный вклад в укрепление отношений стратегического партнерства и союзничества», а также за «обеспечение стабильности и безопасности в Центральноазиатском регионе».

Также Путин вручил награду и министру иностранных дел республики Сироджиддину Аслову: он получил от российского президента Орден Дружбы.

Тогда на переговорах лидеры двух стран поздравили друг друга по случаю 25-й годовщины установления дипломатических отношений Таджикистана и России, и подтвердили готовность и заинтересованность в продолжении диалога на высшем политическом уровне, дальнейшем развитии и углублении межгосударственных отношений Таджикистана и России во всех сферах, представляющих взаимный интерес.