Общемировой долг в первом квартале 2017 года вырос до рекордных 217 триллионов долларов или 327 процентов мирового ВВП. Такие данные, сообщает РБК, содержатся в обзоре, подготовленном Институтом международных финансов (Institute of International Finance, IIF).

С конца 2016 года мировой долг, учитывающий долги правительств, банков, корпораций и домохозяйств, вырос на 600 миллиардов долларов на фоне активных заимствований развивающихся рынков.

За квартал наиболее сильно — на два миллиарда долларов — долг вырос у двух крупнейших экономик мира — США и Китая. В Китае он достиг 32,7 триллиона долларов, а в США превысил 63 триллиона долларов. При этом ВВП в США рос быстрее, чем долг, а в Китае наоборот.

В России соотношение долга и ВВП сокращалось. За год, по данным IIF, у России вырос лишь госдолг — с 15,9 процента ВВП в конце марта 2016 года до 16,3 процента ВВП в конце марта текущего года. Долги финансового и нефинансового секторов, а также домохозяйств по отношению к ВВП сократились.

Минфин в конце мая в пояснительной записке к поправкам в федеральный бюджет объявил, что в 2017 году госдолг России снизится до 13,8 процента ВВП вместо прогнозируемых ранее 16,1 процента.

По данным Банка России, российским заемщикам до конца 2017 года необходимо будет выплатить 43 миллиарда долларов в качестве основного долга и 8,3 миллиарда в виде процентов.