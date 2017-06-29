Четыре дома из них полностью разрушены, три дома частично. В целом пострадали 70 домохозяйств. Таковы итоги ущерба, подсчитанного комиссией, нанесенного стихией джамоату Амондара Пенджикентского района.

Начальник пресс-службы КЧС РТ Умеда Юсупова сообщили «АП», что, к счастью, обошлось без человеческих жертв. Жители селения были эвакуированы в безопасное место, им предоставлены продукты питания, необходимые вещи и медикаментов, организована полевая кухня, на месте дежурят медики.

Телевизионный канал «СМ-1» сделал репортаж с места происшествия.

В настоящий момент на месте работает Комиссия по чрезвычайным ситуациям и местная исполнительная власть района, подсчитывается объем ущерба.

На днях на севере республики из-за проливных дождей произошло несколько стихийных бедствий. Сход селей в джамоате села Амондара Пенджикентского района Согдийской области накрыл грязевой массой несколько домохозяйств. Селевой поток также разрушил часть селеотводной дамбы, в результате были подтоплены сельхозугодия, частично размыты дороги между селами.

На следующий день, 27 июня, сильный ливень спровоцировал сход селевого потока в селении Кун джамоата Дар-Дар Айнинского района. Здесь было обнаружено тело 57-летнего мужчины, который пропал в результате схода селевого потока в Айнинском районе. Установлено, что мужчина во время стихии был в горах, где пас скот и собирал дрова. Также пострадал 16-летний житель селения Путхин Айнинского района. Он пас скот в местности Тагоб, где попал под камнепад. Подросток получил тяжелые травмы, сейчас он находится в районной больнице.

Не лучше обстояли дела и в Аштском районе Согда. Данная видеозапись сделана также телеканалом "СМ-1".