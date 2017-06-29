В России может появиться профессиональный стандарт для специалистов в сфере национальных отношений. Соответствующий документ по поручению президента разработали Федеральное агентство по делам национальностей (ФАДН) и РАНХиГС, сегодня он направлен для утверждения в Министерство труда. Об этом «Известиям» рассказали в ФАДН, информацию подтвердили в профильном ведомстве. Согласно проекту, новый стандарт обяжет российские власти всех уровней контролировать потоки мигрантов: как пояснили изданию в ФАДН, необходимо избежать ситуации, аналогичной в странах Западной Европы, где в последнее время участились столкновения между коренным населением и беженцами из Сирии, Афганистана, Ливии и Ирака. Для этого российские власти проведут необходимые экспертизы и уточнят позицию населения по вопросу соседства с мигрантами.

Новый профстандарт обяжет специалистов всех уровней контролировать ситуацию в сфере нацотношений и поможет обеспечить безопасность граждан на местах: учитывая мнение коренного населения, властям рекомендовано не допускать формирования национальных анклавов в местах приезда трудовых мигрантов, сообщили «Известиям» в ФАДН.

— В регионах при размещении трудовых мигрантов необходимо учитывать национальные и религиозные особенности, расселять в общежитиях, не допуская противопоставления национальностей. Коренное население будут об этом предупреждать, чтобы не допустить конфликтов на бытовой почве, — пояснил «Известиям» заместитель начальника управления по укреплению общенационального единства и профилактике экстремизма на национальной и религиозной почве ФАДН Александр Ненашев.

Власти будут нести ответственность и за строительство жилых объектов. Так, на момент заявки на строительство им придется проводить экспертизы, привлекать этнологов и уточнять в местах отправления религиозных культов, есть ли в них место для прибывающих мигрантов, а также общаться с местным населением, чтобы узнать позицию граждан. Сейчас такая работа ведется несистемно, напомнили в ФАДН.

— Специалист в сфере национальных и религиозных отношений должен быть универсалом, — заявил «Известиям» Александр Ненашев. — Такие люди работают везде, начиная от национально-культурных автономий (от федеральных и ниже) и заканчивая культурными и образовательными учреждениями. Это могут быть и правоохранительные органы, и компании, связанные с трудовой миграцией.

Проект документа предусматривает работу специалистов двух уровней — управленцев и исполнителей. По словам профессора кафедры государственно-конфессиональных отношений РАНХиГС Вильяма Шмидта, принимавшего участие в работе над проектом, без профстандарта этнокультура, этнополитика и этнорелигиозные отношения «будут отставать в развитии».

Мнение экспертов

Эксперты поясняют, что в многонациональном государстве вопросы госнацполитки затрагивают практически все отрасли: это и международные отношения, и общественно-государственная безопасность, и пространственно-территориальное планирование.

— Роль национальной политики увеличивается — это очевидный процесс. Когда речь идет об огромных мигрантских потоках, которые хлынули в Европу, проблема ведь не в мигрантах, а в том, что европейские народы потеряли самоидентификацию. И, как следствие, ослабили национальный иммунитет в отстаивании своих традиционных ценностей, которыми Европа когда-то гордилась, — заявил «Известиям» зампредседателя Совета по делам национальностей при правительстве Москвы Игорь Круговых.

По его словам, для России роль национальной политики «особенно значима».

— Вспомним 1990–1991 годы, именно под воздействием национальных факторов разрушился Советский Союз. Нацполитика — самостоятельная, емкая сфера деятельности, сфера госуправления. Она не сводится к культурной или конфессиональной политике, — заявил он.

Вице-президент Центра политических технологий Ростислав Туровский уверен, что специалисты по межнациональным отношениям нужны, как нужны и стандарты организации работы региональных властей в сфере национальной политики, которые пока не выработаны.

— При этом не следует ориентироваться только на миграционную проблему, иначе мы создадим сугубо контролирующую инстанцию и некое подобие силовой структуры. Целесообразно уделить больше внимания мониторингу межнациональных отношений и межкультурным коммуникациям, — сказал «Известиям» политолог.

Профессор НИУ ВШЭ Олег Матвейчев полагает, что в таком вопросе необходимо учитывать опыт россиян, которым удается гармонично выстраивать свои отношения.

— Возьмем, например, соседство староверов и бурятов в Бурятии. Ориентироваться следует на этот опыт, а не просто на книги по социологии, — полагает он.

Президент фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов, в свою очередь, отмечает, что идея создания профстандарта правильная, но пока выглядит абстрактно.

— Наем работников и их расселение всё же осуществляют частные компании, а для такой масштабной работы нужен еще один госплан. Скорее потребуются конкретные рекомендации для работодателей, как заранее профилактировать конфликтные ситуации и действовать в случае их появления, — полагает эксперт.

Напомним, что в 2015 году наработки РАНХиГС по этой теме получили отрицательный отзыв от главы комиссии по квалификации при президенте РФ Александра Шохина, и работа была остановлена на год.

В пресс-службе Минтруда «Известиям» заявили, что, как только проект будет готов, ведомство рассмотрит его во исполнение поручения президента. Представитель рабочей группы РАНХиГС профессор Вильям Шмидт сообщил «Известиям», что работа над новым документом завершена и 28 июня он будет направлен в Минтруд на утверждение.