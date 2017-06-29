Министр внутренних дел Таджикистана генерал-лейтенант милиции Рамазон Рахимзода встретился с министром внутренних дел Узбекистана - генерал-майором Абдусаломом Азизовым в среду, 28 июня.

В ходе встречи стороны обменялись мнениями по вопросам укрепления двустороннего сотрудничества в сфере борьбы с транснациональной организованной преступностью, терроризмом, экстремизмом, незаконным оборотом наркотиков, сообщает пресс-служба МВД Таджикистана.

В последний раз глава правоохранительного ведомства Узбекистана посещал Таджикистан 19 лет назад: в Душанбе приезжал тогдашний министр Зокир Алматов.

В течение последних почти 20 лет силовики Таджикистана и Узбекистана не провели ни одной совместной операции по нейтрализации преступных группировок, имеющих транснациональные связи.

Накануне в Душанбе состоялось очередное заседание Совета министров внутренних дел государств – участников СНГ. Министры внутренних дел СНГ обсудили реализацию межгосударственных программ по борьбе с преступностью, проект межгосударственных совместных программ в борьбе с преступностью на 2019-2023 гг., выполнение решений ранее принятых Советом министров внутренних дел СНГ по обеспечению общественного порядка и безопасности граждан во время массовых мероприятиях.

На заседании был обсужден проект Протокола о внесении изменений и дополнений в Соглашение о сотрудничествах государств – участников СНГ в борьбе с незаконным оборотом наркотиков, психотропных средств и прекурсоров от 30 ноября 2000 года, о реализации Постановления Совета МВД от 6-го сентября 2016 года «О сотрудничестве органов внутренних дел (полиции) государств – членов СНГ в области противодействия вовлечения граждан стран СНГ в террористические и экстремистские организации» также разработка перечня организаций террористического и экстремистского характера, деятельность которых запрещена на территории стран - участников СНГ.