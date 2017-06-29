Президент Таджикистан 28 июня в столичном Дворце нации принял министра иностранных дел Венгрии Петера Сийярто. Эмомали Рахмон заявил, что во внешней политике Таджикистана двусторонние и многосторонние отношения с Венгрией занимают важное место и уже 25 лет продолжаются на уровне обоюдной выгоды, сообщает пресс-служба президента.

Была выражена удовлетворенность уровнем политического сотрудничества Таджикистана и Венгрии, обе стороны выразили заинтересованность в дальнейшей успешной интеграции в рамках ООН, Европейского Союза, Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе и других международных экономических и финансовых организаций.

Стороны выразили заинтересованность в укреплении межгосударственного сотрудничества в сферах экономики, торговли, инвестиций, гидроэнергетики, информационных технологий, образования, здравоохранения, фармацевтики и культуры, заявили о важности укрепления в будущем межпарламентского сотрудничества, налаживания прямой связи предпринимателей, бизнесменов, создания Межправительственной комиссии по экономическому, торговому, научному и техническому сотрудничеству, участия в реализации совместных проектов по переработке хлопка-волокна, фруктов, овощей, горных минералов, ценных камней и металла, производству текстильной и строительной продукции, а также укрепления сотрудничества в сфере туризма.

На встрече также были рассмотрены вопросы обеспечения безопасности в Афганистане, борьбы против международного терроризма и экстремизма, незаконного оборота наркотических средств и транснациональной организованной преступности.

В ходе встречи спикера нижней палаты парламента Таджикистана Шукурджона Зухурова с главой МИД Венгрии были обсуждены вопросы наращивания сотрудничества парламентариев двух государств.

Во встрече главы МИД Таджикистана Сироджиддина Аслова с его венгерской коллегой было выражено удовлетворение уровнем и содержанием взаимовыгодного сотрудничества двух стран в политической, экономической и культурной областях за 25 лет дипломатических отношений. Собеседники также выразили готовность к дальнейшему укреплению политического диалога и поиску новых путей и механизмов расширения связей в областях, представляющих взаимный интерес.