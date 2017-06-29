Каждая девушка мечтает быть в день свадьбы настоящей королевой! И для этого не так много нужно: блеск в глазах, хорошее настроение, красивая причёска, макияж и, само собой, правильно подобранное платье.

О том, как его выбрать - рассказывают представители испанского бренда La Sposa в Таджикистане.

Начинать поиск платья необходимо как минимум за месяц до торжества, а лучше за два. Прежде всего, полистайте журналы свадебной моды и подумайте, что бы вы предпочли – богато украшенный вышивками и кружевами наряд или же скромное платье с чёткими, элегантными линиями. Ведь у каждой невесты свой характер и свои представления о том, какой она хотела бы видеть себя в день свадьбы.

А теперь отложите журналы и отправляйтесь в свадебные салоны.

Там вы увидите платья белого цвета, а также платья «айвори» (цвет слоновой кости). Так какой же цвет выбрать – белый или «айвори»? Опытный консультант свадебного салона обычно сразу определяет, какой цвет подойдёт девушке, и предлагает ей помочь. Ведь кому-то подходят холодные, даже голубоватые оттенки белого цвета, а кого-то украшают именно тёплые тона. Это зависит от многих факторов – от цвета кожи, волос и глаз.

Выбрать платье по картинке невозможно – вы должны сами посмотреть, как выглядят те или иные фасоны именно на вашей фигуре. Лучше всего на примерку взять с сестру, маму или будущую подружку невесты. Бывает, что после примерки предпочтения меняются.

В свадебных салонах Вам предложат несколько основных типов свадебных платьев:

• Принцесса,

• А-силуэт,

• Ампир (греческий стиль),

• Русалка (Рыбка).

Платье «Принцесса» – с очень пышной юбкой. Оно подходит девушкам средней комплекции, а также очень тоненьким девушкам среднего или невысокого роста.

«А-силуэт» – платье постепенно расширяется книзу. Это очень удачный вариант, который подходит почти каждой девушке, с любой комплекцией: полных девушек такое платье стройнит, а тоненькую девушку оно делает элегантной и женственной.

Платье «Ампир» или «Греческий стиль» – свободное платье из легкой ткани, затянутое высоко под грудью. Кому-то такой силуэт очень хорошо подходит, а кому-то и нет, это надо подбирать индивидуально.

Платье «Русалка» («Рыбка») – платье узкое, а в нижней части оно расширяется или внизу может быть пышный волан. Они шьются на достаточно высокий рост и определённые пропорции фигуры. Поэтому надо учитывать, что такие платья хорошо смотрятся только на очень стройной невесте. Очень важно, чтобы платье идеально облегало талию и бедра, чтобы оно было строго по размеру (если оно хотя бы чуточку шире или уже, чем нужно – то будет выглядеть плохо).

Не забудьте о том, что во время свадьбы вам придётся сидеть за праздничным столом. Поэтому при выборе платья попросите продавца-консультанта дать вам стул и присядьте.

Определившись с выбором платья, к нему необходимо подобрать аксессуары, которые дополнят Ваш образ – фату, украшения, обувь, белье и т.д. В Салоне La Sposa можно подобрать сразу все, начиная от туфель, заканчивая самой маленькой деталью вашего образа

Ваше платье никто не должен надеть до вас

Не стесняйтесь попросить заключить договор со свадебным салоном. Ваше платье до свадьбы никто не должен надевать. Даже если вы зарезервировали платье за два месяца до свадьбы, вы должны быть уверены, что платье, которое вы арендуете, никто до вашей свадьбы не наденет. Для этого обязательно нужно заключить договор со свадебным салоном.

В салоне La Sposa зарезервированный наряд сразу изымается из каталога.

Мелочи, которые нужно взять с собой в день свадьбы

У невесты обязательно должна быть с собой маленькая косметичка, куда, консультанты из La Sposa, советуют положить влажные салфетки, ватные диски, ушные палочки, которыми можно подправить макияж. Как правило, туфельки невеста надевает новыми и это настоящее испытание. Поэтому не помешает положить в косметичку гигиеническую помаду, которой можно обработать швы на обуви и места, где туфли начинают натирать.

И напоследок – милые девушки, хлопоты перед свадьбой могут сказаться на вашем весе.

Поэтому в салоне La Sposa за неделю до свадьбы проводится контрольная примерка, чтобы быть уверенными, что невеста будет идеальной. А в случае если платье велико, то не стоит расстраиваться, в салоне услуги подгона платья по размеру бесплатны.

Немного о бренде, где вам будет предложен уникальный наряд

Испанский бренд La Sposa представляет собой одну из самых известных линий общепризнанного лидера в мире свадебной индустрии Pronovias Fashion Group. Само название компании в переводе означает «невеста». В разработке коллекций этого бренда участвуют известные дизайнеры – Emanuel Ungaro (Эммануэль Унгаро), Elie Saab (Эли Сааб), Valentino (Валентино).

Свадебные платья от бренда La Sposa излучают роскошь, романтизм, чувственность, соблазнительность, стиль и комфорт. Наряд от этого бренда делает каждую невесту особенной, заставляя любоваться и не переставать восхищаться ею. Очень приятно, что великолепные свадебные платья от всемирно известного бренда довольно доступны по цене. Коллекции эксклюзивных нарядов включают в себя широкий диапазон различных моделей от очень дорогих до бюджетных.

Кстати, в Европе вы не сможете взять в аренду платье от La Sposa, но в Душанбе это можно сделать.

Любое платье из самых новых коллекций La Sposa вы можете заказать в салоне по адресу: проспект Рудаки, 66.

LA SPOSA RAVEN

Великолепный А-силуэт свадебного платья дополнен крупными кружевными аппликациями, которые располагаются вертикальными полосами по верхнему слою тюльмарина на объемной юбке со шлейфом, по нижней части подола и полностью покрывают облегающий корсет. Открытый лиф в форме сердечка скрыт широкими ажурными бретелями, которые образуют V-образный вырез. Ажурная вставка закрывает округлый вырез на спинке.

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LA SPOSA HONDURAS

Величественное свадебное платье принцессы с многослойной юбкой из тюля, украшенной кружевом и аппликациями гипюра

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LA SPOSA HAITI

Нежное свадебное платье с классическим силуэтом «принцесса» притягивает внимание многослойной юбкой из тюля

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LA SPOSA ROBY

Нежное свадебное платье оттенка слоновой кости по всей длине романтично декорировано кружевными аппликациями, которые покрывают корсет, украшают полупрозрачную вставку, дополняющую область декольте вырезом под горло и короткими облегающими рукавами.

Кружева также придают торжественный объем юбке А-силуэта из тюльмарина, сзади переходящей в потрясающий длинный шлейф с фигурным краем.

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LA SPOSA HEDA

Нежное свадебное платье А-силуэта с подкладкой цвета слоновой кости на многослойной юбке с верхом из тюля. Верх с фигурным вырезом бато и короткими полупрозрачными рукавами из кружева дополнен вышивкой из бисера, деликатной и при этом торжественной. Спинка облегающего верха открыта глубоким V-образным декольте, покрытым кружевной вставкой. Ниже – короткий кружевной шлейф, ниспадающий изящным полукругом.

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LA SPOSA HALOKE

Деликатное свадебное платье с классическим силуэтом «принцесса» притягивает внимание многослойной юбкой из тюля. Верх с выразительным портретным декольте и кружевными рукавами длиной до локтя оформлен бисерной вышивкой. Кружевом украшен и вырез на спинке свадебного платья. Кроме того, сзади платье украшает элегантный многослойный шлейф, спускающийся вертикальными волнами легкой ткани.

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LA SPOSA DENIA

Свадебное платье с двойной юбкой: нижняя из атласа, силуэт «русалка», верхняя из мягкого тюля с кружевными вставками. Лиф свадебного платья в форме сердца с легкой драпировкой и тюля крест-накрест.

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LA SPOSA HAFORD

Впечатляющее свадебное платье традиционного силуэта «принцесса» декорировано выразительной кружевной тканью с крупным цветочным мотивом. Драматичное портретное декольте благодаря нему становится фигурным, кроме того, его дополняют длинные кружевные рукава.

Открытая округлым вырезом корсета спинка также оформлена кружевом, по которому спускается вертикальный ряд декоративных пуговиц. Низ подола многослойной юбки фигурный, сзади юбка переходит в шлейф.

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LA SPOSA HENRIKA

Невероятная юбка силуэта «принцесса» в свадебном платье выполнена из изысканного шелка микадо. Портретное декольте оформлено гипюром с фигурным краем. Кроме того, верх украшают кружево и вышивка стразами.

Из кружевной ткани созданы также длинные облегающие рукава, которые смотрятся невероятно элегантно и утонченно. Завершает образ узкий атласный пояс, декорированный небольшим бантиком по середине.