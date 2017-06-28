В Совете Федерации обсуждается вопрос о блокировке иностранных СМИ, вещающих на Россию, за нарушение законов РФ. Этот вопрос 27 июня обсуждался на закрытом заседании созданной недавно комиссииСовета Федерации по защите российского суверенитета и борьбе с иностранным вмешательством, пишет Медуза.

В частности, предлагается обязать русскоязычные СМИ, зарегистрированные за рубежом, раскрывать свои источники финансирования по запросу Минюста и отчитываться о своей деятельности в соответствии с законом об иностранных агентах.

При несоблюдении законодательства предлагается уполномочить Роскомнадзор блокировать такие СМИ на территории РФ.

По словам главы комиссии СФ сенатора Андрея Климова, на заседании также предлагалось наделить Минюст РФ правом проводить расследования для выяснения источников финансирования СМИ, зарегистрированных на территории России. В случае если будут найдены источники иностранного финансирования и признаки деятельности в интересах иностранного государства, такие СМИ также должны будут отчитываться по закону об иностранных агентах.

"[Необходимо] обеспечить законодательную базу, которая позволит регулировать русскоязычные СМИ, имеющие аудиторию на территории России, даже если они зарегистрированы за рубежом. Обязать такие СМИ раскрывать свои источники финансирования по запросу Минюста и отчитываться по своей деятельности в соответствии с законом об иностранных агентах", - сказал Климов, отметив, что эти инициативы сейчас прорабатываются.

Временная комиссия Совета Федерации по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ образована 14 июня 2017 года. Комиссия должна анализировать деятельность иностранных государств в России и предлагать новые законы, направленные на борьбу с их «враждебной активностью» и «нагнетанием протестных настроений» с помощью СМИ и НКО.