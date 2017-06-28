Число бедных в России за первый квартал 2017 года увеличилось на два миллиона человек, заявила глава Счетной палаты Татьяна Голикова на заседании Совета Федерации, сообщает РБК.

За чертой бедности, по данным Голиковой, на начало года находились 22 миллиона человек, или 15 процентов населения.

В поправках в федеральный бюджет на 2017 год, отметила глава Счетной палаты, заложены более оптимистичные показатели по бедности в РФ. Так, поправки предполагают, что число граждан, доходы которых ниже прожиточного уровня, сократится на один процентный пункт — с 13,9 до 12,9 процента.

Ранее Голикова отмечала, что несмотря на рост числа бедных в первом квартале 2017 года, по сравнению с аналогичным периодом годом ранее их число снизилось. В первом квартале 2016 года, говорила она, в России было 23,4 миллиона человек с доходами ниже прожиточного минимума.

По данным Росстата, в 2016 году доходы ниже прожиточного минимума были у 13,5 процента граждан (19,8 миллиона человек). По сравнению с 2015 годом, число бедных в России выросло на 300 тысяч человек.

В России минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в настоящий момент значительно отстает от прожиточного минимума. За зарплату ниже прожиточного минимума, заявляла ранее в 2017 году вице-премьер Ольга Голодец, работают не менее 5 миллионов россиян.

В мае 2017 года премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что в течение двух лет минимальная зарплата (МРОТ) будет постепенно повышена до прожиточного минимума.