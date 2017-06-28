27 июня в Таджикистане широко отметили День национального единства. Именно в этот день 20 лет назад была остановлена кровопролитная братоубийственная война в нашей стране. О том, как достигался мир, и каких трудностей пришлось преодолеть на пути к нему, вспоминает участник двух раундов межтаджикских мирных переговоров, ученый Усмонали Сайдалиев.

"Факты свидетельствуют о том, что военно-политическое противостояние в Таджикистане закончилось в короткий срок, т.е. за 5 лет. В то время как, арабо-израильский, англо-ирландский, армяно-азербайджанский и другие конфликты продолжаются до сих пор.

Однако за этот короткий срок межтаджикского конфликта в Таджикистане около 150 тысяч граждан погибло, около 1,5 миллиона стали беженцами и вынужденными переселенцами и разъехались в соседние страны. Только в Афганистане в феврале 1993 г. находились 80 тысяч таджикских беженцев, которые проживали в землянках и невыносимых условиях, более 30 тысяч жилых домов было сожжено, сотни зданий и сооружений, в т.ч. заводы и фабрики, медицинские, просветительные и многие другие государственные учреждения были разрушены и превращены в руины, был нанесен колоссальный ущерб экономике страны.

Также жителям страны был нанесен неисчислимый моральный урон, ибо десятки тысяч матерей лишились своих детей, женщины остались вдовами, более 55 тысяч детей остались сиротами.

Согласно экспертному мнению исследователей, в 2016 г. экономические потери от гражданской войны в целом составили около 10 млрд. долларов и снижение уровня ВВП в экономике в годы нестабильности и гражданской войны 1991-1996 гг. составили от 25 до 40%. В то время как уровень снижения реального ВВП в пространстве СНГ в среднем составил 9%.

Кроме того, в стране произошёл конституционный кризис, который повлиял на использование трудовых резервов, т.е. в неофициальном секторе экономики выросли уровень безработицы, внутренней и внешней миграции, занятость населения столкнулась с проблемами.

40 судьбоносных документов

За 3 с лишним лет прохождения межтаджикских мирных переговоров было подписано 40 национальных документов. Переговоры шли под эгидой ООН с присутствием спецпредставителей этой Организации, а также наблюдателя ОБСЕ, при участии дипломатических наблюдателей восьми государств-гарантов, членов контактной группы, таких как РФ, ИРИ, ИРП, Туркменистана, Казахстана, Киргизии, Афганистана и Узбекистана.

В обеспечении установления мира в Таджикистане значителен особый вклад таких спецпредставителей Генсека ООН как Исмат Каттани, Ливиу Бота, Дарко Шилович, Рамиро Перис Баллон, Герд Дитрих Меррем, Ян Кубиш, Иво Петров, Владимир Сотиров, Владимир Горяев, а также таких известных государственных деятелей-близких друзей Таджикистана, таких как профессор Бурханиддин Раббани, Ахмадшах Масуд, президент РФ Борис Ельцин, директор службы внешней разведки РФ Евгений Примаков и другие.

Кроме того, нужно отметить, что наряду с активной работой Межтаджикских переговоров по обеспечению мира и согласия в Таджикистане, за год с лишним до начала указанных основных мирных переговоров между делегациями Правительства РТ и Объединенной таджикской оппозиции (ОТО), параллельно была начата работа Межтаджикского диалога в рамках Дартмутской конференции согласно совместному проекту РФ-США. Справедливости ради, надо признаться, что после развала СССР, США имели определенное влияние на РФ и страны СНГ. В силу такого положения, начавшиеся межтаджикские переговоры и процесс восстановления мира в Таджикистане после начала гражданской войны, наряду с прямой поддержкой РФ, других стран СНГ и ряда стран Азии, безусловно, не продвинулись бы вперед также без поддержки США.

Историческим фактом является то, что начиная с апреля 1994 года до июня 1997 года по достижению мира и согласия в Таджикистане были проведены 9 раундов межтаджикских переговоров между делегациями Правительства и ОТО. Руководителями правительственных делегаций на межтаджикских переговорах были Шукурджон Зухуров, Абдулмаджид Достиев, Махмадсаид Убайдуллоев, Талбак Назаров. Мне приходилось работать как помощник или советник с двумя из них - Ш. Зухуровым и М. Убайдуллоевым.

Параллельно принимались другие серьезные шаги по поиску мира в рамках Межтаджикского диалога Дартмутской конференции с участием российской группы во главе с профессором Виталием Наумкиным и американской группы во главе с господином Гарольдом Сандерсом под руководством которых за весь период поиска мира были проведены 17 раундов переговоров. Эти две группы работали в рамках Оперативной группы по региональным конфликтам Дартмутской конференции, состоящей из американских и российских политологов и дипломатов. Путем этих переговоров, американцы, используя Россию и Объединенную таджикскую оппозицию, шли на установление более тесных контактов и политических сближений с Таджикистаном. Со временем это сбылось, и американцы открыли в Таджикистане сеть неправительственных организаций (НПО), организаторами которых были представители Фонда Кеттеринга США, естественно с добрыми намерениями и с политическим взглядом на дружбу и сотрудничество с Таджикистаном в будущем.

Воюющие стороны, быстро поняли, что ни по отдельности и даже ни при помощи поддерживающих их стран, они не достигнут своей цели. Наоборот, возникло опасение потери суверенитета и территориальной целостности общего дома таджиков - Таджикистана. В этой связи профессор Абдунаби Сатторов в своей книге «Ценности национального единства» на тадж. языке, 2017 г., рассказывает, что небольшие рабочие группы из числа представителей Таджикской оппозиции и Правительства на последних раундах Межтаджикского диалога под руководством американца г-на Гарольда Сандерса и представителя России профессора Виталия Наумкина предлагали создание Комиссии по национальному примирению. Принимая во внимание это нелегкое в то время дело, Президент Таджикистана на предпоследнем раунде межтаджикских переговоров, зимой 1996 г. в Хустдехе Афганистана, в целях обеспечения установления мира и его укрепления в стране внес смелое предложение о создании Комиссии по национальному примирению с тем, чтобы ее председателем стал представитель ОТО, лично Саид Абдулло Нури.

Несколько лет спустя, отмечает таджикский публицист Султони Хамад, министр обороны Афганистана Ахмад Шах Масуд вспоминая о достойных человеческих качествах Президента РТ Эмомали Рахмона говорил: «В лице руководителя Таджикистана я нашел человека, который глубоко и искренне любит народ своей страны, таджикскую нацию и свою Родину–Таджикистан. Он готов ради благополучия своего народа и целостности своей территории пожертвовать своей жизнью. С таким руководителем таджики, обязательно достигнут мира и примирения».

Мир и стабильность

Вот уже 20 лет жители нашей страны живут под мирным небом. Республика развивается, строятся множество социальных, культурных объектов, промышленных предприятий.

Президент Таджикистана в своем прошлогоднем январском 2016 года Послании Парламенту и народу страны на 2016 год, в части Стратегии национального развития Отечества сосредоточил внимание «на дальнейшем устойчивом развитии страны в индустриальной и инновационной форме». Имелось в виду, что с 2016 г. и дальше развитие экономики страны пойдет по данной модели.

В части внедрения инновационной политики в развитие экономики Таджикистана ключевую роль сыграют такие стратегические документы нашего государства как «Концепция инновационного развития Таджикистана до 2020 года» и «Стратегия национального развития Таджикистана до 2030 года». В связи с этим Президент перед специалистами страны поставил задачу, что в соответствие с новым стратегическим курсом Правительства на индустриализацию Таджикистана, ВВП страны к 2020 году должен увеличиться почти в два раза, т.е. до 80 млрд. сомони (по сегодняшнему курсу более 10 млрд. долл.), а среднегодовые темпы роста экономики должны достичь уровня 7-8%.

Еще три года тому назад, точнее в апреле 2014 года, Президент страны в своем Послании Парламенту и таджикскому народу заявлял о трансформации экономики страны от аграрно-промышленной в индустриально-аграрную форму и подчеркивал, что это зависит от приложения достаточных усилий к реализации соответствующих промежуточных государственных программы и стратегии национального развития страны. А начиная с 2017 года, Президент страны поставил новую задачу, и дальнейшее устойчивое развитие страны определил в ее индустриально-инновационной форме.

Реализации предстоящих мер и задач в этом направлении реально поможет твердое заявление Главы государства перед населением страны в ходе его новогоднего телепоздравления о том, что в 2017 году должен начаться Новый этап развития Таджикистана.

Вышеуказанные основополагающие директивные документы и установки Главы государства призваны вывести экономику страны на передовые рубежи до устойчивого положения среди государств со средним уровнем социально-экономического развития. Естественно, для этого требуется огромная работа по адаптации многогранного опыта инновационного развития экономики развитых стран мира к специфическим условиям Таджикистана.

В 2016 году по случаю очередного Дня национального единства, Основоположник мира и национального единства - Лидер нации Президент Таджикистана уважаемый Эмомали Рахмон, в ходе празднования этой даты в Хороге говорил: «Понятие мира и единства в качестве составной части национальной идеи в дальнейшем должны всесторонне использоваться как важнейшее средство защиты национальных и государственных интересов. Народ Таджикистана отчетливо осознал, что только в атмосфере мира и национального единства, посредством патриотичного труда можно превратить свое молодое государство в передовую страну и оставить в наследство будущим поколениям действительно развитую и цивилизованную страну».