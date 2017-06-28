Президент Узбекистана заявил, что в средствах массовой информации не хватает критических материалов.

Шавкат Мирзиёев поздравил работников печати и средств массовой информации с профессиональным праздником, который отмечался накануне, 27 июня.

Приведя краткую статистику о количестве СМИ и издательств в стране (более 1500 СМИ, в том числе свыше 400 вебсайтов, 118 издательств и 1760 полиграфических предприятий), президент отметил, что актуальной задачей остается «преобразование количественных показателей в качественные», сообщает портал Gazeta.uz.

«В настоящее время, когда диалог с народом, постоянное внимание к проблемам и нуждам людей подняты на уровень государственной политики, превращение каждого средства массовой информации в настоящую площадку для диалога, трибуну для свободного выражения мнений поможет нам достичь поставленных целей», — подчеркнул президент.

«К сожалению, в средствах массовой информации пока еще не находят полного отражения имеющиеся в нашей жизни проблемы, усиление в нашем обществе духа критики и самокритики, в первую очередь острые и актуальные вопросы, с которыми граждане обращаются в Народные приемные на местах и Виртуальную приемную Президента», — отметил он.

«Сегодня время стремительно меняется. Сама жизнь требует от всех нас решительных действий, инициативности, честного и справедливого отношения к своему делу в любой сфере. Наш стойкий и терпеливый, трудолюбивый и благородный народ ждет конкретных результатов осуществляемых ныне важных преобразований», — продолжил Шавкат Мирзиёев.

Он отметил, что настоящими журналистами считает «тех представителей этой профессии, которые смело поднимают вопросы устранения различных преград на пути нашего развития, прежде всего таких негативных проявлений, как бюрократизм, равнодушие, вымогательство, коррупция, для кого долгом и смыслом жизни является формирование общественного мнения, непримиримого к подобным порокам».

«Для этого от работников средств массовой информации требуются не только профессиональные знания и навыки, жизненный опыт, чувство ответственности за свое слово, но и в то же время — твердая гражданская позиция и духовное мужество. Поэтому мы должны создать для СМИ еще более широкие возможности с законодательной, материально-технической, учебно-методической точек зрения», — заявил президент.