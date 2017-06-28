Президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев предлагает России вместо увеличения воинского контингента на авиабазе в Канте разместить своих военных в Баткенской области на юге республики на кыргызско-таджикской границе.

«У нас был разговор с Владимиром Владимировичем, я сказал, что мы согласны на то, чтобы авиабазу в Канте осовременить, дать новое вооружение, но численность ее увеличивать, укреплять, какой смысл, от кого защищать Бишкек?» - заявил Алмазбек Атамбаев в субботу, отвечая на вопрос «Интерфакса».

Он сказал, что «если реально думать о будущем, то надо думать о том, что мы видим большие проблемы в Афганистане, там и Талибан усилился, и ИГИЛ там вовсю укрепляется».

В связи с этим он полагает, что если приграничный с Афганистаном Таджикистан «не удержит ситуацию, то дойдет до наших границ».

«Я сказал, что если вы реально хотите думать об общей безопасности, то мы заинтересованы в том, чтобы лучше поставить заранее, начинать строить какие-то подготовительные площадки, тем более, там на границе с Таджикистаном мы разместили воинскую часть, вот тогда это будет реальная помощь, а Бишкек от чего защищать?» - считает президент Кыргызстана.

Он уточнил, что речь идет о приграничной с Таджикистаном Баткенской области юга Кыргызстана. «Это было бы реально, и мы поддержим. Мы, конечно, будем помогать Таджикистану, будем проводить совместные учения», - сказал президент.

Президент также считает, что уделять повышенное внимание обеспечению безопасности на кыргызско-таджикской границе также необходимо, чтобы не повторились события 1999 года, когда в Кыргызстан вторглась группа международных террористов.

Отвечая на вопрос, какая это может быть военная база: российская или ОДКБ, Атамбаев ответил, что это вопрос еще требует договоренностей, также как и сроки, в которые они могут быть совершены. «Это зависит от России. РФ - это реальный надежный партнер, заинтересованный в стабильности и защищенности Кыргызстана, и если Россия решит, что наше предложение правильное, мы были бы рады», - подчеркнул президент КР.

Он добавил, что вопрос о возможном размещении российских военных в Баткенской области Кыргызстана обсуждался еще 5-6 лет назад с руководством российского оборонного ведомства.

«Видимо, это упирается в вопрос финансирования. Но я считаю, что и наша позиция правильная, нам от чего защищать и увеличивать базу в Канте? Нам нет смысла. Если защищать, то надо ставить на границу Кыргызстана с Таджикистаном, это моя принципиальная позиция, и я думаю, что она будет продолжена новыми руководителями Кыргызстана», - сказал Алмазбек Атамбаев.