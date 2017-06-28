Tajik capital is hosting a session of the CIS Council of Interior Ministers today.
Сенаторы Таджикистана обсудят вопрос о доходах членов правительства и их родственников
Эмомали Рахмон принял глав МВД стран участниц СНГ
Ушел из жизни известный в Таджикистане и Узбекистане поэт Ульмас Джамол
Генеральный секретарь ШОС встретился с академиком Талбаком Назаровым
Эмомали Рахмон сдал в эксплуатацию стадион в Вахдате
В Душанбе прибыли главы МВД стран-участниц СНГ
Рустам Эмомали учредил стипендии для учащихся столичных школ
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