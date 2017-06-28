Вчера 27 июня в Душанбе на 84-м году жизни скончался поэт и журналист Ульмас Джамол.

Ульмас Джамол родился 17 мая 1934 года в городе Ургуте Самаркандской области. Еще в детские годы его семья переехала в столицу Таджикистана. Ульмас Джамол окончил школу в Душанбе, поступил в историко-филологический факультет Таджикского государственного университета. Трудовую деятельность начал в городе Турсунзаде простым учителем, параллельно выступая в прессе своим заметками о жизни тружеников района. Заметив его талант, вскоре пригласили Ульмаса на работу в Госкомитет по телерадиовещанию. С 1963 по 2012 годы Ульмас Джамол работал в правительственной газете «Халк овози». Его первая книга стихов была опубликована в 1969 году в Душанбе. За период своего творчества Ульмас Джамол издал более 20 художественных книг на узбекском и таджикском языках. Большое место в творчестве поэта занимают переводы классиков и современных таджикских поэтов и писателей на узбекский язык.

Ульмас Джамол был носителем замечательной традиции «Зуллисонайн» - двуязычия в таджикской и узбекской литературе, начало которой ещё в XV веке положили Бобур Мирзо и Алишер Навои. На таджикском и узбекском создавал свои произведения Садриддин Айни. Эту эстафету продолжил Ульмас Джамол.

У него три дочери и один сын, восемь внуков и пять правнуков.

В октябре 2014 года из жизни ушла дочь поэта Джамиля в возрасте 48 лет, которая также была известной журналисткой и переводчицей.