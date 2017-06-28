Президент Таджикистана Эмомали Рахмон в День национального единства республики 27 июня в городе Вахдате сдал в эксплуатацию Центральный стадион города на 25 тысяч посадочных мест.

На строительство стадиона выделено 47 млн сомони из местного бюджета города и 20 млн сомони – из республиканских средств, сообщает пресс-служба главы государства.

Стадион состоит из шести частей, здесь построены различные объекты обслуживания, включая гостиницу, спортивные залы, пункты торговли, обслуживания и административное здание. Также в будущем вокруг стадиона предусмотрено строительство культурно-развлекательного парка, Комплекса «Национальное единство», Дворца бракосочетания и здания амфитеатра, строительство которых должно быть завершено до 2018 года.

Камень в основу строительства стадиона Эмомали Рахмон заложил 28 августа 2014 года. Тогда глава государства поручил, чтобы все строительные и облагораживающие работы вокруг стадиона были выполнены на высоком уровне и отвечали архитектурным и строительным нормам.

Строительные работы выполнены исполнительным органом государственной власти города Вахдата, Дирекцией по строительству правительственных объектов Исполнительного аппарата президента РТ, подрядчиками ООО «Авлиёхуджа» и ЗАО «Алянс Сомон». В строительные работы и оборудование также внесли вклад работники и специалисты ООО «Мунис-С», «Хамсафар», «Насби Нур», «Салмон-Сохтмон», «Фаридун», «Темурджон», «ИМО» и «Нури Хамадон».

После открытия Центрального стадиона Эмомали Рахмон принял участие здесь в торжественном мероприятии по случаю 20–й годовщины Дня национального единства.

Для участия в торжественном праздновании этой исторической даты собрались гости со всех уголков республики, интеллигенция страны, представители дипломатического корпуса, аккредитованные в Душанбе, жители и актив города Вахдата.