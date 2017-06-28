Сирийские власти ведут подготовку к новой химической атаке, которая может повлечь гибель мирных жителей. Об этом говорится в сообщении пресс-секретаря Белого дома Шона Спайсера, сообщает РБК.

«США выявили потенциальную подготовку к очередной химической атаке режима [президента Сирии Башара] Асада, которая вероятнее всего выльется в массовую гибель мирных жителей, в том числе невинных детей. Действия по подготовке похожи на те, которые режим [Асада] проводил перед атакой 4 апреля 2017 года», — говорится в сообщении.

Спайсер отметил, что США находятся в Сирии для борьбы с «Исламским государством».

«Однако если Асад произведет еще одну массовую атаку с использованием химического оружия, он и его армия дорого заплатят за это», — отметил представитель Белого дома.

Вскоре после выступления Спайсера схожее заявление сделала постоянный представитель США в ООН Никки Хейли. «Ответственность за химическую атаку ляжет на Асада, а также на Россию и Иран, которые помогают ему в уничтожении собственного народа», – подчеркнула Хейли, сообщает Радио "Свобода".

США обвинили Дамаск в том, что 4 апреля в городе Хан-Шейхун сирийской провинции Идлиб самолеты ВВС страны провели химическую атаку, в результате которой погибли мирные жители. Власти Сирии обвинения отвергают.

В то же время Асад назвал химатаку в Идлибе частью кампании по демонизации властей Сирии.