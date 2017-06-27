Авторитетный американский журнал Time включил в список самых влиятельных людей в интернете российского оппозиционера Алексея Навального. Всего в рейтинг вошли 25 человек, среди которых президент США Дональд Трамп, писательница Дж. К. Роулинг и певица Рианна.

«В стране, где большинство СМИ контролируется государством, российский оппозиционный активист использует Youtube, чтобы прорвать информационную блокаду Кремля», - пишет издание, отмечая, что у канала Навального более миллиона подписчиков.

В число 25 самых влиятельных людей в интернете также, в числе прочих, вошли: президент США Дональд Трамп, певицы Кэти Перри и Рианна, а также участница реалити-шоу Ким Кардашьян и автор лягушонка ПепеМэтт Фьюри.

Time в 2017 году составил список самых влиятельных людей в интернете в третий раз. Навальный был в первом таком списке, но не попал во второй, пишет Медуза.

Газета «Ведомости» со ссылкой на данные компании «Медиалогия» сообщает, что за последние несколько месяцев упоминаемость Алексея Навального выросла в 5 раз. Так, в декабре 2016 года оппозиционер упоминался в СМИ 6908 раз, а в марте 2017 года – 32 207 раз.