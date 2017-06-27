27 июня 2017 года, в день празднования 20-летия Дня национального единства, Эмомали Рахмон удостоился Почётного золотого знака "За заслуги в движениях профессиональных союзов" за достойные заслуги в развитии профессиональных союзов.

Почётный знак президенту Таджикистана в торжественной обстановке вручил Генеральный секретарь Всеобщей конфедерации профессиональных союзов Владимир Щербаков, который подчеркнул важную и значительную роль Эмомали Рахмона в развитии данной сферы, сообщает пресс-служба лидера страны.

"Президент страны Эмомали Рахмон в своей перспективной, дальновидной политике доброй воли постоянно уделяет особое внимание улучшению условий работы и проживания трудящихся. Именно благодаря созидательным усилиям и принимаемым мерам Лидера нации улучшились социальные условия рабочих, в свете успешной политики Правительства Республики Таджикистан народ живёт и работает в мирных условиях. Отрадно, что Эмомали Рахмон стал одним из первых среди руководителей государств, кто удостоился этой высшей награды", - отмечается в сообщении пресс-службы таджикского президента.