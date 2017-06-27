Президент России Владимир Путин поздравил своего коллегу – Эмомали Рахмона с Днем национального единства и двадцатой годовщиной подписания Общего соглашения об установлении мира и национального согласия в Таджикистане.

«Подписание Общего соглашения стало знаковым событием в истории Таджикистана. Оно положило конец многолетней гражданской войне, способствовало достижению национального единства, открыло путь к мирному, благополучному развитию страны. В те годы Россия оказывала активную поддержку руководству и народу Таджикистана, как в деле мирного урегулирования, так и в обеспечении безопасности на таджикско-афганской границе», - отмечается в послании российского лидера, текст которого разместило на своей странице в Фейсбуке посольство РФ в РТ.

Владимир Путин выразил уверенность, что российско-таджикское стратегическое партнерство, «опирающееся на добрые традиции дружбы и взаимопомощи», будет и далее плодотворно развиваться «на благо наших народов».

«Искренне желаю Вам, уважаемый Эмомали Шарипович, крепкого здоровья и успехов, а всем Вашим согражданам – мира, благополучия и процветания», - резюмировал президент России.