Президент сегодня примет участие в мероприятиях по случаю 20-летия Дня национального единства, которые пройдут в городе Вахдат.

Прибыв рано утром в Вахдат, как сообщает пресс-служба президента, Эмомали Рахмон сдал в эксплуатацию 20-этажный жилой дом, построенный за более 20 млн сомони. Президент, оценив строительные работы, дал указания построить еще четыре такие же высотки рядом с этим зданием.

Глава государства здесь же принял участие в свадебном торжестве 30 молодых семей и обрядах обрезания 20 детей из нуждающихся семей. Он вручил молодожёнам свидетельства о браке, а детям — памятные подарки.

Затем лидер страны перерезал символическую ленту и открыл новое здание отдела Министерства внутренних дел в Вахдате. Оно было построено за почти 9 млн сомони за три года.

В программе поездки лидера страны в Вахдат, которая продлится до конца дня, сдача различных социальных объектов и торжественный концерт, посвященный 20-й годовщине подписания Соглашения о мире и согласии на таджикской земле.