Судья мадридского суда Мария дель Мар Креспо постановила эксгумировать останки художника Сальвадора Дали для экспертизы ДНК. Решение было вынесено по иску Марии Пилар Абель Мартинес, которая пытается доказать, что она — биологическая дочь Дали.

Такое решение было принято, поскольку после художника не осталось биологических образцов, на которых можно было бы провести анализ. По мнению адвоката Абель Энрике Бланкеса, эксгумацию могут провести уже в июле. пишет Медуза.

Пилар Абель добивается того, чтобы ее признали дочерью Дали, с 2007 года. По словам заявительницы, мать рассказала ей о тайных отношениях с художником в 1955 году — за год до рождения Абель.

Иск к министерству финансов и Фонду Галы и Сальвадора Дали был подан в 2015 году. В случае положительного результата анализов, Абель сможет претендовать на то, чтобы носить фамилию Дали, а также на авторские права на его работы.

Представители Фонда Галы и Сальвадора Дали пока никак не прокомментировали решение суда.

Сальвадор Дали умер в Фигерасе в 1989 году в возрасте 84 лет. Он создал более полутора тысяч картин, иллюстраций и скульптур и является одним из наиболее известных представителей сюрреализма.