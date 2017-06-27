Верховный суд США постановил, что президент Дональд Трамп вправе ввести ограничения на въезд для отдельных мусульман и беженцев, пишет Медуза.

Трамп сможет запретить въезд гражданам Ирана, Ливии, Сомали, Судана, Сирии и Йемена на 90 дней, а беженцам — на 120 дней. Речь идет только о тех, у кого нет действующей визы или «добросовестных отношений» с американским лицом или компанией.

Как отмечает Vox, на практике это будет означать, что те, кто едут к своей семье, учиться, заниматься бизнесом, смогут попасть в страну. Самый неясный момент, как отмечает издание: что будет с беженцами. Многие из них при переезде заключают договор с американскими компаниями, которые помогают с получением убежища. Будет ли это считаться «добросовестными отношениями» с Америкой, неясно.

Дональд Трамп уже назвал решение Верховного суда своей победой, хотя Верховный суд осенью будет решать, является ли указ Трампа об ограничении въезда неконституционным.

В январе 2017 года Дональд Трамп ввел запрет на въезд граждан семи мусульманских стран (перечисленных в первом абзаце плюс Ирак) и приостановил программу по приему беженцев. Этот указ вызвал массовые протесты в США. Суды приостановили действие указа. Тогда в марте Трамп подписал новый указ — уже без Ирака. Действие этого указа также было остановлено судом.