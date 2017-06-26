АНОНСЫ СОБЫТИЙ НА 28 ИЮНЯ 2017 ГОДА

- 28 июня в Душанбе пройдет очередное заседание Совета министров внутренних дел государств-участников СНГ

ДЕНЬ В ИСТОРИИ – 28 ИЮНЯ

2011 - Организация Исламская конференция (ОИК) сменила название на Организацию Исламского сотрудничества (ОИС);

ДНИ РОЖДЕНИЯ –28 ИЮНЯ

1921- Родился знаток народной медицины Хамидджан Захидов.

1934 – Родился певец, композитор Мухаммадато Таваллоев.

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА 28 ИЮНЯ 2017 ГОДА

По Согдийской области - Переменная облачность, кратковременный дождь, в отдельных горных районах сильный, гроза. Ветер западный с переходом на восточный 3-8 м/с, местами усиление до 10-15 м/с. Температура: в долинах ночью 19-24 тепла, днем 32-37 тепла, в горах ночью 8-13 тепла, днем 19-24 тепла.

По Хатлонской области- Переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер западный с переходом на восточный 2-7 м/с, местами усиление до 10-15м/с, мгла. Температура: в долинах ночью 20-25 тепла, днем 34-39 тепла, в предгорьях ночью 15-20 тепла, днем 28-33 тепла.

По Горно-Бадахшанской автономной области - Переменная облачность, в отдельных районах кратковременный дождь. Ветер западный с переходом на восточный 3-8 м/с. Температура: по ЗГБАО: ночью 10-15 тепла, днем 22-27 тепла, по ВГБАО ночью 1-6 тепла, днем 11-16 тепла.

По районам республиканского подчинения – Переменная облачность, в долинах преимущественно без осадков, в отдельных горных районах кратковременный дождь, гроза. Ветер западный с переходом на восточный 3-8 м/с. Температура: в долинах ночью 16-21 тепла, днем 32-37 тепла, в горах ночью 9-14 тепла, днем 22-27 тепла.

По городу Душанбе – Переменная облачность, без существенных осадков, гроза. Ветер восточный 2-7 м/с. Температура: ночью 17-19 тепла, днем 35-37 тепла.

По городу Худжанд - Переменная облачность, без существенных осадков, гроза. Ветер восточный 4-9, временами усиление до 10-15 м/c. Температура: ночью 22-24 тепла, днем 35-37 тепла.

По городу Курган-Тюбе - Небольшая облачность, без осадков. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура: ночью 22-24 тепла, днем 37-39 тепла.

По городу Хорог – Переменная облачность, без существенных осадков. Ветер восточный 2-7 м/с. Температура: ночью 12-14 тепла, днем 25-27 тепла.