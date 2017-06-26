АНОНСЫ СОБЫТИЙ НА 27 ИЮНЯ 2017 ГОДА

- 27 июня будет ограничено движение от Душанбе до Вахдата, и в самом городе Вахдате с 7 утра до 21 часа.

- 27 июня в Вахдате на центральном стадионе пройдут главные торжественные мероприятия, посвященные 20-летию Подписания соглашения о мире и согласии в Таджикистане. В мероприятиях примет участие президент Эмомали рахмон

- 27 июня в Душанбе прибудет Министр внутренних дел Узбекистана генерал-майор Абдусалом Азизов

ДЕНЬ В ИСТОРИИ – 27 ИЮНЯ

День согласия и примирения Таджикистана

1936 – На юге Таджикистана начала работу специальная экспедиция, которая должна была определить границы первого в республике государственного заповедника «Тигровая балка» на юге республики

1997 - В Москве президентом РТ Э. Рахмоновым и руководителем ОТО С. А. Нури подписано Общее соглашение о мире и согласии.

ДНИ РОЖДЕНИЯ –27 ИЮНЯ

1959 – Родилась доктор медицинских наук, профессор Нигина Шарофова.

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА 27 ИЮНЯ 2017 ГОДА

По Согдийской области - Переменная облачность, в долинах преимущественно без осадков, в отдельных горных районах кратковременный дождь, гроза. Ветер западный с переходом на восточный 3-8 м/с, местами усиление до 10-15 м/с. Температура: в долинах ночью 19-24 тепла, днем 32-37 тепла, в горах ночью 8-13 тепла, днем 19-24 тепла.

По Хатлонской области- Переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер западный с переходом на восточный 2-7 м/с, местами усиление до 10-15м/с, мгла. Температура: в долинах ночью 20-25 тепла, днем 34-39 тепла, в предгорьях ночью 15-20 тепла, днем 28-33 тепла.

По Горно-Бадахшанской автономной области - Переменная облачность, в отдельных районах кратковременный дождь. Ветер западный с переходом на восточный 3-8 м/с. Температура: по ЗГБАО ночью 10-15 тепла, днем 22-27 тепла, по ВГБАО ночью 1-6 тепла, днем 11-16 тепла.

По районам республиканского подчинения – Переменная облачность, в долинах преимущественно без осадков, в отдельных горных районах кратковременный дождь, гроза. Ветер западный с переходом на восточный 3-8 м/с. Температура: в долинах ночью 16-21 тепла, днем 32-37 тепла, в горах ночью 9-14 тепла, днем 22-27 тепла.

По городу Душанбе – Небольшая облачность, без осадков. Ветер восточный 2-7 м/с. Температура: ночью 17-19 тепла, днем 35-37 тепла.

По городу Худжанд - Переменная облачность, без существенных осадков, гроза. Ветер восточный 4-9, временами усиление до 10-15 м/c. Температура: ночью 21-23 тепла, днем 35-37 тепла.

По городу Курган-Тюбе - Небольшая облачность, без осадков. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура: ночью 22-24 тепла, днем 37-39 тепла.

По городу Хорог – Переменная облачность, без существенных осадков. Ветер восточный 2-7 м/с. Температура: ночью 12-14 тепла, днем 25-27 тепла.