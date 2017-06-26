Число погибших в результате возгорания цистерны с топливом в Пакистане возросло до 152 человек. Еще более 60 человек находятся в больницах. Пострадавшие продолжают умирать от полученных ожогов.

Возгорание произошло 25 июня, когда у перевернувшегося на дороге бензовоза стали собираться люди, чтобы собрать вытекающее топливо. Некоторые из них курили, что и привело к возгоранию.

Pakistan Radio отмечает, что многие люди специально приехали на трассу из соседних населенных пунктов за разлитым топливом.

Вылитый из танкера бензин загорелся, что привело к сильнейшему взрыву и пожару, уничтожившему все автомобили и мотоциклы, стоящие поблизости. За доли секунды десятки людей сгорели дотла.

Как передает РИА Новости, огонь быстро распространился - сгорели десятки автомобилей, включая 75 мотоциклов. 123 человека погибли на месте, более 110 пострадавших были доставлены в больницы, у многих госпитализированных - ожоги 70% тела.

По данным Reuters, пожарным потребовалось более двух часов, прежде чем они смогли справиться с огнем.

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​​Выражая соболезнования по поводу гибели 152 человек во время крупного пожара в пакистанском городе Бахавалпур, где произошло возгорание цистерны с топливом, генсек ООН Антониу Гутерриш предложил властям Пакистана помощь в ликвидации последствий ЧП.

«ООН готова оказать властям Пакистана любую необходимую поддержку, которая может понадобиться для ликвидации последствий этой страшной трагедии», - говорится в заявлении генсека.

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон направил телеграмму соболезнований президенту и премьер-министру Исламской Республики Пакистан Мамнуну Хусейну и Мухаммаду Навазу Шарифу, сообщает пресс-служба главы таджикского государства.

«Мы с глубоким потрясением восприняли трагическое известие о гибели и получении ранения большого количества людей в результате пожара в городе Бахавалпур провинции Пенджаб. Выражая наши соболезнования и чувства сопереживания родным и близким погибших, просим для них у Всевышнего терпенья в постигшем их горе, а всем пострадавшим — скорейшего выздоровления», - говорилось в телеграмме соболезнований.