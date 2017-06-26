Казахстанская компания AllurGroup поставит в Таджикистан тысячу автомобилей JAC на 10,5 миллиона долларов. Первая партия уже отправлена.
Компания AllurGroup отгрузила первую партию популярных в Казахстане автомобилей JAC для «Холдинга Азия Групп Таджикистан» в объеме 55 единиц на сумму почти 600 тысяч долларов, сообщает пресс-служба казахстанской компании. Всего в рамках проекта будет поставлено 1000 автомобилей JAC. Общая стоимость проекта оценивается в 10,5 млн долларов.
В компании напоминают, что в апреле компания AllurGroup при содействии экспортной страховой компании «KazakhExport» и Посольства Казахстана в Таджикистане, подписала соглашение с «Холдингом Азия Групп Таджикистан», в рамках которого в Душанбе до конца 2018 года будут поставлены автомобили казахстанского производства, предназначенные для обновления таксомоторного парка столицы Таджикистана.
Как отмечают покупатели, предпочтение было отдано кустанайским кроссоверам JAC S3 за счет высокой проходимости и ценовой доступности.
Все автомобили, поставляемые в Душанбе, произведены на мощностях «СарыаркаАвтоПром».
Отгрузка автомобилей осуществляется со склада временного хранения, расположенного на территории завода в Костанае, путем железнодорожных перевозок. Первая партия из 5 вагонов отправилась в столицу Таджикистана 24 июня.
Между тем, ранее сообщалось, что предварительный меморандум заключен на сумму 24 млн долларов. На эту сумму AllurGroup поставит в Таджикистане две тысячи машин двух марках машин - JAC и Peugeot.
Как сообщал «АП» директор компании «Холдинг Азия Групп Таджикистан» Султон Камолов, таджикская сторона подписала меморандум о сотрудничестве с казахстанской компанией Allur Group, в рамках которого в республику будут поставлены 2000 автомобилей JAC и Peugeot. Общая стоимость контракта оценивается в 24 миллиона долларов США.
«В феврале нынешнего года президент страны Эмомали Рахмон во время встречи с активом города отметил о необходимости наведения порядка в пассажирском транспорте города и обновления таксомоторного парка Душанбе, - рассказал Камолов. – На этом собрании руководство компании обязалось в течение двух лет вывести на улицы столицы до 2 тысяч новых такси. Согласно данному обещанию, мы и подписали это соглашение с казахской компанией AllurGroup».
Глава «Холдинга Азия Групп Таджикистан» сообщил, что в настоящее время компания имеет в своем распоряжении 100 легковых автомобилей-такси марки КИА и «Тойота», которые будут обслуживать душанбинцев до 2020 года, после чего будут выставлены на продажу.
«Мы еще раз поедем в Казахстан, и обсудим все детали сделки, после чего можно определить, во сколько обойдется нам перевоз одной машины. Так или иначе, уже до июня мы привезем в Душанбе первые 120 автомобилей», - отметил он.
По словам Камолова, остальные автомобили будут доставлены в Таджикистан в течение двух лет, и ими поэтапно будет заменен устаревший таксопарк столицы и её окрестностей.
Он подчеркнул, что по согласованию с руководством города, водителей на новые такси будут выбирать на основании конкурса.
«В первую очередь, предпочтение будет отдано водителям такси, ранее работавшим на маршрутах №3 и №8 (трехсомоновые такси – прим. ред.)», - заверил глава »Холдинг Азия Групп Таджикистан»
«Причем, на основании договоров, водители смогут приобрести эти автомобили, оплатив их стоимость по ходу работы, в течении трех лет», - рассказал Камолов.
Напомним, на днях Казахстанская компания AllurGroup подписала меморандум о сотрудничестве с «Холдинг Азия Групп Таджикистан», в рамках которого будут поставлены в Душанбе 2000 автомобилей JAC и Peugeot. Общая стоимость контракта оценивается в 24 миллиона долларов США, сообщала пресс-служба казахстанской компании.
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Станислав Мостовой5 часов назад
За эти деньги можно купить: Форд Фокус, Киа Рио или Хёндай Солярис минимальной комплектации. В Киа Рио Вам ещё добавят как опцию центральный замок с авто включением двигателя или коврики с центральным замком без авто включения двигателя. Это дилерские цены, для обычных покупателей. Когда берут тысячу автомобилей с завода - производителя оптом, цена намного дешевле.
Сама такая машина китайской фирмы должна стоить около 7-8 тысяч долларов. Оптом и то дешевле.
Мне кажется, что кто - то кого-то обманул. Или на этом нажился или нажились. Эти машины низкого качества.
И то перечисленные выше машины мировых брендов за такие деньги находятся под гарантией. Через 20 тысяч пробега машина должна пройти бесплатный нулевой гарантийный тех. осмотр.
Ваши машины я так понимаю не под гарантией (дилерских центров в Душанбе нет), следовательно они должны стоить ещё дешевле.
В любом случае Вас обманули.
Внук6 часов назад
Пожалуйста, установите во все эти такси видеорегистраторы без возможности затирать записи - подозреваю, что бывшие "трехсомонники" будут ездить также, как и раньше - не соблюдая правил и плевав на остальных участников движения.
Зарина7 часов назад
Как приятно. Когда для народа, для своего городу чтота делают.
Зарина7 часов назад
Спасибо большое! Столица должень виглядить как столица. А не как кишлак или афганские улицы. Жители тоже должни соответствовать к столицу г. Душанбе. А ни как цыгани в таборе. Рахмат Рустамчон
Зарина7 часов назад
Мери мухтарам, барои ободонии пойтахтамон, шахри Душанбе, аз номи сокинони шахрамон ба шумо РАХМАТИ КАЛОН.
Миркл8 часов назад
Офигеть доступная цена автомобиля, 12000 долларов за машину. Не очень то и дешево получилось.