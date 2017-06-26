Таджикистанцы сегодня отмечают Ид аль-Фитр (Иди Рамазон). В соборной мечети Душанбе сегодня прошел праздничный намаз, который провел муфтий Саидмуккарам Абдукодирзода. Намаз начался ранним утром, в 6 часов.

Нозим Каландаров 1 /18