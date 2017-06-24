В сельском хозяйстве Таджикистане активно пропагандируется переход на систему капельного орошения. Власти призывают менять подходы к использованию воды и сокращать ее потери в ходе производства сельхозпродукции.

Президентская задача

В выступлении на церемонии открытия Всемирной недели воды Генеральный директор ФАО Жозе Грациану да Силва подчеркнул, что «не может быть продовольственной безопасности без водной безопасности».

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон, который стал инициатором объявления нового международного десятилетия действий «Вода ради устойчивого развития», поручил правительству широко наладить бережливое использование сельскохозяйственной воды, в том числе капельное орошение, с тем чтобы экономить воду, а также улучшить мелиоративное состояние посевных орошаемых земель.

Сегодня поверхностное орошение является единственным используемым методом орошения в Таджикистане. Капельные, дождевальные и микродождевальные оросительные установки используются на небольших площадях только на экспериментальном уровне.

По оценкам экспертов, взятых из открытых источников, потери воды в сети между источником и полями зависят от состояния каналов и варьируются от 50 до 65%, а эффективность использования воды колеблется от 55 до 70%. Общая эффективность использования воды колеблется от 27 до 46%.

Ежегодные эксплуатационные расходы и расходы по техническому обслуживанию ирригационных и дренажных систем оцениваются в миллионы долларов.

По словам директора Агентства мелиорации и ирригации при правительстве РТ Холмурода Рахмона, в настоящее время в Таджикистане более 280 тыс. га земли орошаются с помощью 385 насосных станций, которые потребляют 0,263 кВт∙ч электроэнергии на подачу одного кубометра воды. Из-за неплатежеспособности хозяйств местные водхозы собрали в 2016 году лишь 61 процент денег за предоставленные ими услуги.

- Из-за сложной финансовой ситуации программа освоения новых орошаемых земель претворяется в жизнь слишком медленно. По нашим данным, средняя стоимость орошения 1 гектара земли в зависимости от регионов составляет от 10 до 20 тыс. долларов. Если учесть строительство крупных оросительных систем, то эта цифра может вырасти в три-четыре раза, - заявил глава Агентства мелиорации.

Все это орошение земель в промышленных масштабах.

Фото из соцсетей Простая система капельного полива

А для меньших объемов? Здесь, по словам специалистов, сегодня без крупных капиталовложений можно освоить и применять капельную систему полива.

В Таджикистане имеется несколько примеров, когда простые дехкане или фермеры на малых площадях уже пользуются установками капельного полива. Мы слышали, что в таких районах, как Хамадони, Рудаки, Гиссар, Вахдат, и других дехкане начали применять новую технологию полива. В интенсивном саду «Ситабр Агро» в Гиссаре, в одном из тепличных хозяйств Турсунзаде применяется капельное орошение, и о них был сюжет на республиканском телевидении.

Сад мечты Аскада Гоибова

В Согдийской области мы нашли одно из таких хозяйств и его руководителя-новатора.

Аскад Гоибов из Канибадама в последние годы увлекается сельским хозяйством. Он в 1997 году организовал фотостудию в родном городе. «Постепенно работы стало прибавляться, и я пригласил на работу по очереди двоих братьев и сестер. Сейчас эта маленькая фотостудия превратилась в большой торговый комплекс с филиалами в трех крупных городах Северного Таджикистана. В основном в этих комплексах работают мои племянники, и каждый - с предпринимательским духом. Я им от души желаю процветания и благополучия, - говорит Аскад.

Из-за любви к новаторству он оставил фотостудию, переключился на путешествия, побывал во многих странах мира. И имел возможность наблюдать, как в Израиле, Турции, Китае относятся к земле и ее орошению.

- В странах, где я побывал, встречавшиеся мне люди хвалили свои фрукты и овощи, что, мол, они самые лучшие в мире. Но все познается в сравнении. У каждого фрукта есть свое географическое место, именно в этом месте он вырастает бесподобным на вкус, - уверен Аскад. - Многие специально приезжают к нам из других регионов за саженцами абрикосов и высаживают их у себя. Посаженный за 100 или 200 км от нас, этот саженец будет давать абрикос вообще другого вкуса, и иногда этот абрикос вообще невозможно высушить на зиму, остается только косточка».

Любовь к своей земле, ее дарам привела Аскада к новым поискам. Он рассказывает:

- В десяти километрах от дома, в предгорье, есть источник. Он даёт пять литров воды в минуту. При умножении 5х60х24 получается 7200 литров в сутки, а в неделю выходит около пятидесяти тонн воды. В прошлом году создал сад на одном гектаре земли, посадил саженцы абрикоса, миндаля, чернослива, айвы, черешни, персика. Привёз из Китая систему капельного орошения. Расходы на комплект капельной системы на один гектар земли составили примерно 2500 сомони ($400). В Сети прочитал много информации, и везде хвалили систему капельного орошения, писали о преимуществах, какие отличия от обычного полива. Да, действительно, практика показала преимущества капельного полива. Друзья удивляются: «Наши двухлетние саженцы так не цвели!» Разница между традиционным поливом и капельным значительная. Простой, не трудоемкий полив: открываете фитинг, и вода распределяется равномерно между всеми грядками и саженцами. Это и экономия удобрений в несколько раз. И так как удобрения попадают прямо в корневую зону, рост саженцев лучше.

Аскад не согласен с мнением консерваторов, утверждающих, что капельное орошение затратно и лучше использовать старый способ - поверхностное орошение через систему арыков и каналов.

- Капельное орошение – это водоем, фильтр, шланги и капельницы. Не думаю, что это дорогое удовольствие, - считает Аскад.

Насколько капельный полив оправдывает себя в экономическом плане?

- Если взять, к примеру, территорию, где я создал сад. При обычном поливе я тратил бы в несколько раз больше денег, и вряд ли хватило бы воды на такое количество саженцев, - отметил Аскад Гоибов. - Во-первых, из родника выходит около пять литров воды в минуту. Накапливается вода в водоеме и самотеком идёт в сад. Не нужны ни электричество, ни насосы. Далее, местность не ровная, нет необходимости в выравнивании земли. По приводимой в Сети статистике, можно собрать минимум на 40-50% больше урожая, чем при обычном поливе.

Пример Аскада в аграрном секторе доказывает, что при желании можно установить систему капельного орошения сравнительно недорого и использовать ее во благо развития сельского хозяйства республики.

Просто нужно поддержать таких энтузиастов финансами, а не ждать многомиллионных вложений заморских инвесторов. Надеемся, что опыт Аскада переймут и другие фермеры, арендаторы, огородники Таджикистана.