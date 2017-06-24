Сотрудники министерств и ведомств Таджикистана в Ид аль-Фитр должны будут выйти на работу. В отдельных ведомствах отработать за понедельник заставили в субботу.

В Таджикистане сотрудников всех официальных ведомств, в том числе государственных больниц, вузов, школ, предупредили выйти на работу в понедельник, 26 июня. В этот день в Таджикистане отмечается Ид аль-Фитр (Иди Рамазон), который согласно закону «О праздничных днях» объявлен выходным днем.

О том, что понедельник объявлен рабочим днем, «АП» подтвердили в нескольких ведомствах – в министерстве образования и науки, Комитете по делам религии и упорядочению традиций и обрядов, министерстве здравоохранения и социальной защиты, в силовом блоке и прочее.

В некоторых ведомства, в том числе в «Амонатбанке», сотрудники работали сегодня за понедельник. Почему сотрудники госведомств должны работать в понедельник, им не объяснили.

При этом, официально не было объявлено, что Иди Рамазон является рабочим днем.

В силовых ведомствах отметили, что они уже в течение последней недели находятся на казарменном положении в связи с праздником Дня национального единства, который будет отмечаться 27 июня. Все основные торжества пройдут в городе Вахдате.

Между тем, Ид аль-Фитр в других странах мира отмечается 25 июня. В Таджикистане решение о том, что этот праздник будет отмечаться 26 июня, Совет улемов объявил только 22 июня, то есть за четыре дня до праздника. Хотя в других странах духовенство объявляло о празднике как минимум за 10 дней.

26 июня Ид аль-Фитр также отмечается в соседнем Узбекистане. Этот день объявлен там выходным днем.

Обновлено. После публикации материала сотрудникам некоторых министерств позвонили повторно и теперь велели не выходить в понедельник на работу.