В Душанбе сегодня сданы в эксплуатацию две детские площадки, которые были построены Международным аэропортом Душанбе.

В преддверии празднования 20-ой годовщины Дня национального единства в Душанбе ОАО «Международный аэропорт Душанбе» подарил душанбинцам две спортивно-детские площадки.

Пресс-служба МАД

«Одна площадка построена в районе Шохмансур по улице Ахмада Дониша рядом с жилыми домами 12/1 и 16, вторая в районе Сино по улице Гиссар, рядом с домами 24, 26, 26/1, 26/2, 28, 28/1, 30, 32, 34», - сообщила «АП» пресс-секретарь МАД Джамиля Хусейнова.

Пресс-служба МАД

По ее словам, еще одну такую же площадку строят на средства МАД в районе Сино, там же по улице Гиссар рядом с домами 81 и 81/1.

На церемонии сдачи в эксплуатацию площадок приняли участие первый вице-мэр столиц Махмадсаид Зувайдзода и заместителя гендиректора МАД Аслиддин Меликов.

Пресс-служба МАД

Как было отмечено на церемонии, сотрудники «Международного аэропорта Душанбе» поддержали инициативу мэра Душанбе по благоустройству столицы и внесли свой вклад в её развитие.