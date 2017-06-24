Коалиция гражданского общества против пыток и безнаказанности в Таджикистане в честь Международного дня поддержки жертв пыток, который отмечается 26 июня, проводит акцию «Я против пыток сегодня, завтра, всегда!».

С 19 июня и до конца июня Коалиция ежедневно на своем сайте www.notorturetj.org и в соцсетях размещает фотоисторию одной из жертв пыток и жестокого обращения. Все, кроме одного солдата-срочника Шахбола Мирзоева, оставшегося калекой в результате неуставных взаимоотношений в армии, скончались при задержании, во время допросов в отделах милиции, прохождения воинской службы и отбывания тюремного срока в колонии. Им было от 18 до 47 лет, сообщает Коалиция.

В рамках акции также будет организована фотовыставка 28 июня в Хороге и Вахдате, чтобы жители этих регионов имели возможность ознакомиться с историями жертв пыток и жестокого обращения в стране. Мероприятие могут посетить все желающие. В прошлом году аналогичная фотовыставка прошла в Хатлонской и Согдийской областях.

Коалиция гражданского общества против пыток и безнаказанности в Таджикистане была создана в 2011 году для консолидации усилий гражданского общества по борьбе с пытками и безнаказанностью. Она объединяет 11 неправительственных организаций, а это около 80 адвокатов, журналистов, психологов, экспертов по вопросам правосудия.