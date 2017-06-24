Как сообщил руководитель Антитеррористического центра СНГ Андрей Новиков, организация рассчитывает на взаимодействие с Европолом для розыска боевиков-террористов.

Более двух тысяч граждан стран СНГ, прошедших боевую обкатку в рядах боевиков за рубежом, находятся в розыске. Об этом, как пишет ТАСС, сообщил руководитель Антитеррористического центра (АТЦ) СНГ Андрей Новиков, выступая с докладом на брифинге в двух комитетах Совбеза ООН.

«По состоянию на июнь этого года в розыске за совершение преступлений террористического и экстремистского характера находятся более 7 тысяч граждан государств СНГ. Особо подчеркну, что из них более 2 тысяч - это наемники, то есть те лица, которые приняли участие в боевых действиях в составе незаконных вооруженных формирований и международных террористических организаций на территории третьих стран», - сообщил Андрей Новиков. «Ведется постоянная работа и по формированию фототеки данных лиц», - добавил он, выступая с докладом перед членами комитетов СБ ООН, учрежденных резолюциями по международным террористическим организациям ИГ, «Аль-Каида» и «Талибан».

Говоря о проблеме боевиков-террористов, Новиков отметил, что «выходцы из стран СНГ, участвующие в вооруженных конфликтах в афгано-пакистанской зоне, Сирии и Ираке (а это, по имеющимся данным, граждане Азербайджана, Казахстана, Кыргызстана, России, Таджикистана и Узбекистана), получив реальную боевую подготовку и опыт, начали возвращаться на территории государств Содружества, в том числе и для усиления ячеек на Северном Кавказе, в Азербайджане и Центральной Азии».

АТЦ СНГ, координирующий взаимодействие стран СНГ в борьбе с международным терроризмом и проявлениями экстремизма, ведет Специализированный банк данных, где собирается вся актуальная информация о таких лицах и организациях, признанных террористическими, и оказывает содействие в межгосударственном розыске лиц, совершивших террористические и экстремистские преступления.

«В общей сложности, начиная с 2010 года, собраны сведения о вероятных местах укрытия более 1000 разыскиваемых. По информации АТЦ СНГ, а также в результате проведения комплекса мероприятий под эгидой Центра в государствах Содружества задержано более 100 человек, объявленных в межгосударственный розыск по обвинению в совершении преступлений террористической и экстремистской направленности», - сообщил Новиков.

Только в прошлом году, добавил он, благодаря обмену информацией при содействии АТЦ задержано 26 граждан, объявленных в розыск за причастность к террористической деятельности.

«Установлено более 400 вероятных мест нахождения разыскиваемых террористов и экстремистов. По итогам отработки нашей информации установлены и взяты на контроль финансовые операции более 650 лиц, причастных к преступлениям террористического характера. Эти лица включены в ограничительный перечень подразделений финансовых разведок стран Содружества, данные о них передаются в национальные правоохранительные органы», - сообщил руководитель АТЦ.

По словам Новикова, АТЦ СНГ рассчитывает на взаимодействие с Европолом для розыска боевиков-террористов.

«Сегодня мы отрабатываем каналы взаимодействия с Европолом. В сфере наших совместных интересов - противодействие интернет-ресурсам, содержащим контент террористического и экстремистского содержания и запрещенным в странах Содружества, противодействие иностранным боевикам-террористам», - отметил Андрей Новиков.

«В современных условиях антитеррористическую безопасность разделять нельзя. Так же, как и ответственность за ее обеспечение, - заметил он. - Борьба с терроризмом должна сплачивать государства, а не противопоставлять их друг другу».