Часто мы не задумываемся о страховании своей жизни или имущества, пока, как говорится, гром не грянет. Между тем картина дня у нас такова, что в страховании больше нуждаются малообеспеченные слои населения. Богатый человек купит новую машину вместо разбитой, заново отстроит сгоревшую дачу или возместит ущерб, причиненный по его вине, потерпевшему.

Так что же чаще всего страхуют в Таджикистане, мы решили узнать, обратившись в одну из самых крупных страховых компаний страны – ГУП «Таджиксугурта».

Зачем нам страхование

Во многих развитых странах мира страхование является одним из важных средств защиты жителей и организаций от непредсказуемых случаев – болезни, потери имущества или недвижимости, других неблагоприятных случаев.

При подобных случаях страховая организация (государственная, акционерная или частная) обязуется возместить страхователю причиненный ему природой или людьми ущерб. И если в моральном отношении потери трудно восполнить, финансовое возмещение ущерба или утраты все же способно оказать попавшим в трудную ситуацию реальную поддержку.

Преемник Госстраха

В советское время главным страховым институтом государства был Госстрах. Его преемником в нашей стране является «Таджиксугурта» - филиал бывшего Госстраха. Он был преобразован в связи с принятием в 1994 году закона «О страховой деятельности». В последующие годы для реорганизации частных и государственных страховых компаний в Таджикистане указами президента РТ и постановлениями правительства были созданы государственные и государственно-акционерные страховые компании. Например, государственная акционерная страховая компания «Таджиксармоя». В настоящее время в Таджикистане функционирует 17 частных и 2 государственные страховые компании. Деятельность крупнейшей страховой компании Orien Insurance, которая с недавнего времени переименована в Lider Insurance, направлена на защиту интересов отечественных и зарубежных инвесторов и экспортёров, а также на развитие сотрудничества с международными страховыми компаниями. Частная страховая компания «Муин» специализируется на страховании ответственности заёмщика от невозврата кредита и на традиционных видах страхования по линии бизнеса.

Многие частные страховые компании не имеют филиалов в регионах страны, в то время как «Таджиксугурта» имеет свои филиалы во всех областных, городских и районных центрах республики и в настоящее время выполняет страхование субъектов и объектов по 28 из 43 видов страхования в Таджикистане. В настоящее время эта компания проводит 13 видов обязательного и 15 видов добровольного страхования.

Обязательное страхование

В обязательное государственное страхование входят такие виды страхования, как страхование от несчастных случаев трудящихся, занятых на работах с повышенной опасностью; страхование военнослужащих рядового и командного состава внутренних войск и Комитета госбезопасности; страхование имущества сельскохозяйственных предприятий независимо от форм собственности; личное страхование должностных лиц таможенных органов республики; страхование государственных служащих. Также в обязательное государственное страхование входит страхование жизней президента Таджикистана, председателей Маджлиси милли и Маджлиси намояндагон, депутатов Маджлиси Оли РТ, прокуроров и следователей, а также судей.

Отдельно хотелось бы выделить обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств, страхование пассажиров автомобильного, водного, воздушного и железнодорожного транспорта, страхование пассажиров при международных автомобильных перевозках, а также страхование зданий, сооружений и имущества государственных предприятий и учреждений от пожара.

Страхование по доброй воле

В виды добровольного страхования входит страхование имущества граждан, их личного скота, транспортных средств, имущества юридических лиц и имущества, взятого в залог, совместное страхование жизни, коллективное страхование сотрудников и спортсменов от непредвиденных случаев, страхование пассажиров, страхование школьников, воспитанников интернатов и детей от несчастных случаев, медицинское страхование лиц, выезжающих за рубеж, медицинское страхование граждан, страхование строительно-монтажных работ, страхование туристов от несчастных случаев, медицинское страхование иностранцев и лиц без гражданства, которые временно проживают на территории РТ, медицинское страхование женщин во время беременности, родов и в случае гинекологических заболеваний, которые требуют хирургического вмешательства, и даже страхование семейного брака.

Как объясняют сотрудники «Таджиксугурта», компания может заниматься и другими видами страхования, которые не запрещены таджикским законодательством.

За 1-й квартал 2017 года компания заключила 237 тысяч 635 страховых договоров, из которых 40 тысяч 272 договора относятся к обязательным видам страхования, а 197 тысяч 363 – к добровольному страхованию. Общая сумма всех видов договоров составила 9 млн 841 тысячу сомони (5 млн 128 тысяч сомони - за обязательное и 4 млн 713 тысяч сомони - за добровольное страхование).

Если разделить эту сумму по видам страхования, то план по добровольному страхованию жизни выполнен на 234%, по медицинскому страхованию – на 110% и по страхованию от несчастных случаев – на 101%. План по обязательному страхованию от несчастных случаев выполнен на 106%, а от пожаров - на 102%.

При этом не стоит забывать, что из средств, поступающих на счета страховых компаний, 60% должны отчисляться на государственный счет. На сегодняшний день доля страховых взносов ГУП «Таджиксугурта» на страховом рынке страны составляет больше 50%, а страховых выплат - более 90%.

Памятка для страхователя

Любой вид страхования подразумевает свои условия или ограничения. Страхование от несчастного случая, например, действует лишь в случае нанесения ущерба жизни или здоровью внешними факторами. В случае страхования движимого имущества (к примеру, личного автомобиля) можно получить гарантию возмещения вследствие хищения (угона) транспортного средства, причинения ущерба в результате ДТП, противоправных действий третьих лиц или внешних неблагоприятных воздействий, нанесения ущерба жизни или здоровью владельца автомобиля или третьих лиц при пользовании транспортным средством.

Недвижимое имущество страхуют чаще всего от пожаров.

К сожалению, собственные жизнь и здоровье жителей нашей страны волнуют в меньшей степени: по количеству страховых договоров этот вид страхования только пятый по счёту. Страхование ответственности владельцев общепита в западных странах обязательно – без этого не будет существовать ни одно заведение. А мы доверяем свое здоровье любой забегаловке. Кроме того, у нас не страхуется ответственность врачей, строителей и так далее. Поэтому наши граждане социально не защищены. Надо сделать так, чтобы у нас научились страховать не только свое имущество, но жизнь и здоровье.