Все главные мероприятия по празднованию Дня национального единства пройдут 27 июня в городе Вахдат, для чего было построено множество объектов, в том числе и стадион за 50 миллионов сомони.

За несколько дней до праздника корреспонденты «АП» побывали на месте будущих торжеств…

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Во вторник, 27 июня, в Таджикистане широко отметят День национального единства.

Главные торжества пройдут на новом стадионе в городе Вахдат, где намечается проведение театрализованного представления, в котором примут участие около 10 тысяч студентов и учащихся. В мероприятиях примут участие президент Эмомали Рахмон, высокопоставленные гости из столицы и всех регионов страны, представители дипломатического корпуса, аккредитованного в Душанбе.

Как город на восточной окраине столицы готовится к празднику, мы решили узнать, побывав в нем за неделю (20 июня – от ред.) до Дня единства.

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На въезде в Вахдат мы видим уже развешенные флаги, на каждом шагу - баннеры с изображением Эмомали Рахмона и множество других в национальном стиле и с обязательной юбилейной «двадцаткой».

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Все вроде нормально, город готовится к празднику. Встречаем идущую дружною толпою учеников местных школ.

- Мы возвращаемся с маршировки со стадиона. С раннего утра были там, сейчас вот идем на экзамены. За участие на маршировке нам обещали добавить баллы, - говорит один из школьников.

По словам ребят, готовиться к представлению они начали еще в начале апреля.

- Три дня маршируем в своих школах, затем все собираются на маршировку на стадионе. И так с апреля – три дня в школе, день на стадионе, - говорит другой школьник.

Идем дальше. Из ворот частного дома выходит мужчина средних лет.

- Вы, наверное, не местный? - спрашивает он. Услышав подтверждение, он начинает говорить «о наболевшем»:

- Знаете, в преддверии праздника нас, жителей центральной улицы, заставили отремонтировать заборы, выходящие на эту улицу. Некоторые из соседей, живущие бедно, пытались объяснить, что у них нет средств на ремонт, но представители хукумата стояли на своем. Благо нашелся все-таки человек, который взял на себя расходы по обновлению заборов. Приехали коммунальщики, побрызгали известкой с добавлением колера, прибили через каждые 10 шагов баннеры на наши обновленные стены, развернулись и уехали.

Закрытый ширмой недодел

Мы решили посетить новый стадион. Увиденное нас сильно поразило.

Строительство стадиона было начато с визита президента в Вахдат еще в августе 2014-го. На его возведение выделено 50 миллионов сомони. Сдать объект планировалось в сентябре 2016-го.

Кроме центрального поля здесь будут малые и средние поля, спортивные залы и помещения различного назначения. Всего этого, кроме недоделанного стадиона с одним полем, мы не увидели. Окрашена только фасадная часть у парадного входа, возведена, но не доделана арка, возведен флагшток, но на основе не уложена плитка, и много-много других недоделок. Также не завершено строительство нового микрорайона в Вахдате, который должен был раскинуться на площади в 37 га. Здесь планировалось сдать 22 жилых девяти- и двенадцатиэтажных дома, гостиницу на 300 мест, детский сад для 340 детей и другие объекты. Строительство продолжается…

Под палящим солнцем люди спешно приводят в порядок территорию на подступах к стадиону и на самой спортивной арене. Везде клубы пыли.

Народу много, особенно молодежи. В работах задействованы учителя, медики, работники бюджетных сфер и даже дворники КЖКП, которые не успевают убирать за строителями. То, что, возможно, останется недоделанным, одна группа, монтируя металлические конструкции, закрывает широкими баннерами с ярко-фестивальными изображениями.

Математик – штукатур, альтруист

Обращаемся к строителям.

- Мы учителя местных школ, - удивил нас штукатур, неуклюже держащий в руке мастерок. - Нас пригнали сюда на строительные работы. Я учитель математики, могу считать, выводить интегралы, но строить - это не моя профессия. Но что поделать, директор заставляет всех приходить сюда. То, что мы делаем, нужно будет потом все переделывать, а это большие расходы, трата стройматериалов. Неужели власти не думают об этом?

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По словам педагогов, всем бюджетникам не выплачивают зарплату с марта.

- В гороно нам сказали, что свои кровные мы сможем получить только к празднику Независимости. А до этого что нам делать? У меня не осталось знакомых, у которых я не занимал денег. У них хоть есть кто-то в России. А я один кормилец в семье, - усердно перетаскивая плитку, продолжает свой рассказ учитель-строитель.

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Кстати, общественный транспорт к стадиону не ходит, поэтому студентам и школьникам приходится идти пешком немалый путь. При нас группа уставших девочек, стоявших под палящим солнцем, договаривается: «Девочки, давайте скинемся и поймаем машину, а то пока дойдем до дома, можем получить и солнечный удар».

На обратном пути мы разговорились с врачом местной больницы. Они тоже еще не получили зарплату за три месяца. По словам медика, он тоже задействован на маршировке. Врачей просят дежурить, на случай если детям станет плохо во время маршировок.

- Многие дети держали пост (руза), но после таких нагрузок в жаркую погоду они попросту не выдерживали, падали, теряли сознание.

- Что делать, власти заставляют, - говорит наш собеседник.

Я больше не хожу в мечеть!

Чтобы узнать, как отразились праздничные приготовления на ценах, мы заглянули и на рынок Вахдата. Цены от столичных не отличаются. Но, по словам торговцев, с каждой точки под навесом власти периодически собирают по 10 сомони, с мелких магазинов - по 30 сомони, с мясных лавок - от 100 сомони, с магазинов покрупнее - свыше 200 сомони.

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Так, владелец торговой точки в Вахдате, который назвался Джамшедом, рассказал, что представители хукумата города, периодически посещая торговые точки, требуют с торговцев и предпринимателей деньги - от ста до трехсот сомони - на празднование Иди Вахдат, в зависимости от «класса» торговой лавки.

- Говорят, часть этих денег потратят на празднование, другую – на благотворительность. На праздничные расходы просят скидываться и прихожан в мечетях.

- Поверьте, пусть это не совсем правильный поступок в Рамазан, но я перестал ходить в мечеть, даже на пятничную молитву. Молюсь только дома. Сколько можно это терпеть, каждый день одно и то же, - говорит из продавцов.

По словам другого предпринимателя, денег на праздники просят и проверяющие службы; если не платишь, то обязательно находят причину, налагают штраф и требуют уплатить.

- Уж поскорее прошел бы этот праздник и от жителей Вахдата наконец-то отстали бы все организаторы показушных праздников. О каком празднике можно говорить, если у людей отбирают последнее? - возмущается Абдулло.

Перед возвращением в Душанбе мы попытались получить комментарии у официальных органов. В здание мэрии постовой милиционер не пропускает никого.

- Приходите после праздников. Все равно все заняты праздником - и раис, и все его заместители. Не до вас сейчас…