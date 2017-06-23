Победительница турнира Колпаковой в Бишкеке, член сборной Таджикистана по легкой атлетике Кристина Пронженко.

Таджикские легкоатлеты завоевали 12 медалей, в том числе две золотые награды, XX международного турнира на призы олимпийской чемпионки Татьяны Колпаковой в Бишкеке. Соревнования прошли с участием атлетов из Кыргызстана, Казахстана, Узбекистана, Таджикистана и Шри-Ланки.

Представляем имена наших спортсменов, ставших призерами соревнований:

Золото

400 м Кристина Пронженко – 54.70

800 м Одилшох Исматов – 1.51:55

Серебро

200 м Григорий Дерепескин – 21.91

400 м Атабаев Даврон – 47.90

5000 м Мехрангез Назарова – 18:16.73

400 м с\б. Кристина Пронженко – 59.34

Эстафета 4х400. Мужская сборная Таджикистана (Григорий Дерепаскин, Азиз Абдуллаев, Алишер Пулатов, Даврон Атабаев).

Бронза

100 м Даврон Атабаев – 10.76.

400 м Григорий Дерепескин – 48. 46

5000 м Мехрубон Шамсидинов - 15:39.99.

400 м с\б Алишер Пулатов – 53.00.

Теперь сборная Таджикистана по легкой атлетике держит путь в Алматы, где 24-25 июня состоятся международные соревнования, посвященные памяти призера Олимпийских игр Гусмана Косанова.