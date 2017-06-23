Эмомали Рахмон сегодня, накануне священного праздника Фитр, посетил специальное общеобразовательное учреждение «Вспомогательная школа – интернат №3» района Сино города Душанбе, сообщает пресс-служба президента Таджикистана.

Вспомогательная школа – интернат №3 была основана в 1968 году, в ней созданы необходимые условия для воспитания и обучения 100 детей-инвалидов и детей с врождёнными дефектами. Здесь работают 26 преподавателей. Процесс обучения круглосуточный, все учащиеся обеспечены спальным местом и четырехразовой горячей пищей, отмечает пресс-служба президента.

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На сайте пресс-службы отмечается, что воспитанники данного образовательного учреждения при поддержке правительства страны ежегодно участвуют в специальных спортивных олимпиадах и защищают честь страны, в частности, 6 учащихся названной школы – интерната принимали участие в специальных соревнованиях по легкой атлетике, по бегу и прыжку в длину в Греции и Австрии, и завоевали 6 золотых и 7 серебряных медалей.

Лидер нации поручил правительству разработать проект дополнительного современного четырехэтажного здания на 300 мест для улучшения условий жизни и обучения воспитанников этой школы.

Президент также побывал сегодня в Доме детей дошкольного возраста №1 района Фирдавси столицы.

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